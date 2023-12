Nachdem in Lenzerheide gestern bereits die Biathlon-Frauen gefragt waren, geht es heute mit dem Sprint der Herren weiter. Wir geben Euch die wichtigsten Infos zur Übertragung im TV und Livestream.

Weiter geht es im Biathlon-Weltcup. Die Wettkämpfe in Östersund und Hochfilzen stehen in den Geschichtsbüchern, seit gestern geht es in Lenzerheide in der Schweiz weiter. Am heutigen Freitag, den 15. Dezember, steht dort der Sprint der Männer über 10 Kilometer statt. Um 14.15 Uhr geht es los.

Biathlon: Der Weltcup in Lenzerheide

Datum Start Disziplin 14.12.2023 (Do) 14:15 Sprint Frauen 7,5 km 15.12.2023 (Fr) 14:15 Sprint Männer 10 km 16.12.2023 (Sa) 12:45 Verfolgung Frauen 10 km 16.12.2023 (Sa) 14:40 Verfolgung Männer 12,5 km 17.12.2023 (So) 12:30 Massenstart Frauen 12,5 km 17.12.2023 (So) 14:45 Massenstart Männer 15 km

© getty In Lenzerheide steht heute der Sprint der Herren an.

Biathlon heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Sprint der Herren in Lenzerheide im TV und Livestream?

Es bieten sich gleich mehrere Optionen, den Sprint der Herren in Lenzerheide live zu verfolgen. Unter anderem zeigt heute das ZDF im Free-TV das Rennen live, um 14.05 Uhr startet dort die Übertragung mit Kommentator Christoph Hamm. Parallel läuft das Ganze auch online auf zdf.de.

Auch Eurosport 1 wird das Wintersport-Event wie gewohnt zeigen. Hier geht es schon um 14 Uhr los, allerdings gibt es beim Livestream einen Haken: Er ist nur kostenpflichtig empfangbar, etwa über discovery+ oder DAZN. Beim letzteren Streamingdienst reicht schon das günstigste Paket, DAZN World, um auf Eurosport 1 und Eurosport 2 zugreifen zu können. Hier könnt Ihr Euch über die verschiedenen Abo-Varianten informieren.

Biathlon heute live: Sprint der Herren in Lenzerheide im Liveticker

Natürlich ist auch SPOX beim Sprint der Herren mit von der Partie. Mit unserem Ticker bleibt Ihr immer auf dem Laufenden:

Hier geht es zum Liveticker des Sprints der Herren in Lenzerheide.

