DAZN: Kosten, Angebot, Programm, Empfang, Probemonat - alle Infos zum Streamingdienst

Ihr wisst nicht um was es geht, wenn der Name DAZN fällt? Dann wird es höchste Zeit, dass Ihr über den Streamingdienst aufgeklärt werdet. Hier gibt es die wichtigsten Informationen zu Kosten, Angebot, Programm, Empfang und Probemonat.

DAZN - alle Infos zum Streamingdienst: Was ist DAZN?

Vereinfach ist DAZN ein Streamingdienst, der Live-Sport via Livestream und seit Neustem auch im anbietet. Das "Netflix des Sports" ging im August 2016 online hat seitdem sein Portfolio stets vergrößert. Wir geben Euch einen großen Überblick über die Rechte, die Kosten, das Programm und den Empfang im TV und Livestream.

DAZN - alle Infos zum Streamingdienst: Kosten und Probemonat

Bei DAZN gibt es zwei verschiedene Möglichkeiten, den Service zu abonnieren.

Für Neukunden gibt es eine tolle Option. Ihr könnt das gesamte Programm einen Monat lang kostenlos testen. Dieses Angebot läuft jedoch am 30.9.2021 aus.

Monatsabo: 14,99 Euro pro Monat

Jahresabo: 149,99 Euro pro Jahr

Völlig unabhängig von der Wahl des Abos kann man sich einen kostenlosen Probemonat sichern und 30 Tage lang gratis das komplette Programm testen.

DAZN - alle Infos zum Streamingdienst: Programm

Darts, Fußball, Radsport, Rugby - alles was das Sportlerherz begehrt gibt es auf DAZN live und in voller Länge zu sehen.

Die Fußballwelt ist bei DAZN am größten vertreten. Nahezu alle europäischen Topligen sind im Programm bei DAZN.

Außerdem gibt es die Serie A und die Primera Divison exklusiv im deutschsprachigen Raum bei DAZN zu sehen.

In der neuen Saison gibt es bei DAZN fast alle Spiele der UEFA Champions League und 106 Partien der Bundesliga exklusiv live und in HD zu sehen.

Neu ist auch die Highlight Show der Bundesliga, jeden Samstag um 17.30 Uhr seht Ihr die besten Aktionen vom Bundesliga Spieltag. Das könnt Ihr Euch nicht entgehen lassen.

DAZN - Programm: Fußball im Überblick

Wettbewerb Bundesliga Champions League LaLiga (Spanien) Primeira Liga (Portugal) Eredivisie (Niederlande) Championship (England) League One (England) League Two (England) Coupe de France (Frankreich) Copa Libertadores (Südamerika) Copa Sudamericana (Südamerika) Copa del Rey (Spanien) FA Cup (England) FA Community Shield (England) Carabao Cup (England) A-League (Australien) MLS (USA) League Two (England) WM- und EM-Qualifikation UEFA Nations League

DAZN - Programm: US Sportarten im Überblick

Auch die US Sportarten haben ein großes Standing bei DAZN. Fast jede Nacht könnt Ihr Livesport aus den Ligen der NBA, NHL, MLB und NFL genießen. Falls Ihr nicht wach bleiben möchtet, habt Ihr auch die Möglichkeit die gesamten Matches im Re-Live anzusehen. Natürlich sind auch Highlights zum jeweiligen Event verfügbar. Hier seht Ihr die Übersicht

Sportart Wettbewerb Basketball NBA NCAA College Basketball American Football NFL NFL Network NFL RedZone Eishockey NHL MMA UFC Baseball MLB

DAZN - Programm: Weitere Sportarten im Überblick

Auch vermeintliche Randsportarten seht Ihr bei DAZN live und in voller Länge. Durch eine Kooperation mit dem Sportsender Eurosport könnt Ihr ohne Extrakosten die ganze Welt des Sports genießen.

Rugby Union

Feldhockey

Ski Alpin

Skispringen

Snooker

Biathlon

Motorsport

Bahnradsport

Leichtathletik

Snowboard

Funsport

Pool-Billard

Olympia

Radsport

Tennis

DAZN - alle Infos zum Streamingdienst: Empfang über Livestream

Die Benutzung von DAZN ist ganz einfach. Ihr könnt Live-Sport bequem über Euren PC, Mac, ihr Smartphone, Tablet, ihren Smart-TV, ihren Fire-TV-Stick oder ihre Spielkonsole Spitzensport live sehen.

Ladet Euch einfach die App herunter und meldet euch an - schon könnt Ihr mitfiebern.

DAZN - alle Infos zum Streamingdienst: Empfang über TV

Seit neuestem ist DAZN auch im linearen TV zu sehen. Die beiden Sender DAZN 1 und DAZN 2 können nun über Kabel und IPTV auf Eurem Fernseher empfangen werden.

Die beiden Sender zeigen jeden Tag 16 Stunden Live-Sport. Die Auflösung der Sender ist HD. Neben dem Fernsehprogramm habt Ihr auch die Möglichkeit, auf alle anderen Inhalte zuzugreifen.

Dazu zählen alle Livestreams, Highlights, Catch-Ups, Features, Shows und Original-Inhalte.

DAZN - alle Infos zum Streamingdienst: Empfang über vodafone

Die DAZN-Fernsehsender könnt Ihr zusätzlich zu einem Vodafone-Vertrag abzuschließen. In dieser Kombination kostet DAZN bei Vodafone im Jahresabo 9,99 Euro monatlich. Den ersten Monat gibt es kostenlos.

DAZN - alle Infos zum Streamingdienst: Empfang über Sky

Grundvoraussetzung, um DAZN 1 oder DAZN 2 via Sky empfangen zu können, ist ein gültiger Sky-Vertrag.

Wer DAZN bei Sky dazu buchen möchte, zahlt 14,99 Euro im Monat. Das Monats-Abo könnt Ihr monatlich kündigen.

Das DAZN-Jahrespaket via Sky kostet Euch 149,99 Euro, das in monatlichen Raten von je 12,50 Euro zwölf Monate lang bezahlt wird. Das Jahrespaket kann erst auf Ende des zwölften Monats gekündigt werden. Ab dem 13. Monat wandelt sich das Jahres-Abo dann automatisch in ein monatlich kündbares Abo um.

Leider gibt es via Sky einen Haken. Den kostenlosen Probemonat, den DAZN noch bis 30.9.2021 anbietet, gibt es bei der Buchung über Sky nicht.

Ihr findet die Kanäle DAZN 1 und DAZN 2 bei Sky auf den Sendeplätzen 239 und 240 in der Senderliste.

DAZN - alle Infos zum Streamingdienst: Alle Geräte in der Übersicht