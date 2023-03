Die Herren treten im Ski alpin heute im Super G an. Alle Updates zum Rennen bekommt Ihr hier im Liveticker von SPOX.

Zum Abschluss des Ski-alpin-Wochenendes geht es in Aspen noch einmal im Super-G zur Sache. Das Rennen der Herren im Liveticker!

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Klicke hier für den Refresh der Seite.

Ski alpin: Super G der Herren in Aspen heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Im Super-G wie auch im Gesamtweltcup ist ein Name ganz weit oben: Marco Odermatt. Der Schweizer führt die Disziplin mit 148 Punkten Vorsprung vor dem Norweger Aleksander Aamodt Kilde an. Dritter ist Vincent Kriechmayr aus Österreich. Odermatt dürfte demzufolge auch im vorletzten Super-G der Saison als Favorit ins Rennen gehen.

Vor Beginn: Die alpin-Frauen waren bereits am Morgen in Kvitfjell gefragt - für die Männer, die in den USA ranmüssen, geht es erst um 18 Uhr deutscher Zeit los.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Super G der Herren in Aspen!

© getty Marco Odermatt führt die Gesamtwertung im Super-G mit Abstand an.

Ski alpin: Super G der Herren in Aspen heute im TV und Livestream

Den Super-G der Herren könnt Ihr nur bei Eurosport live sehen, zumindest im TV. Online könnt Ihr das Rennen nämlich auch im kostenlosen Livestream der ARD sehen. Der Stream von Eurosport via discovery+ oder DAZN ist nicht gratis.

Bei DAZN ist der Sportsender in allen drei Abo-Paketen enthalten, ab 9,99 Euro monatlich seid Ihr also dabei. Alle Infos zu den verschiedenen Optionen bekommt Ihr hier.

Artikel und Videos zum Thema Spitzensport live auf DAZN. Jetzt anmelden! Jederzeit monatlich kündbar.

Ski alpin, Weltcup: Der Stand im Super G der Herren