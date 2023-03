Bei der Nordischen Ski-Weltmeisterschaft sind die Kombinierer heute beim Einzel von der Großschanze gefragt. SPOX tickert den Medaillenkampf live mit.

Im Rahmen der Nordischen Ski-Weltmeisterschaft in Planica wird heute das Einzel von der Großschanze absolviert. Bei SPOX könnt Ihr sowohl das Skispringen als auch den Langlauf im Liveticker mitverfolgen.

Nordische Kombination WM: Einzel von der Großschanze in Planica heute live im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Die WM in Planica nähert sich langsam dem Ende entgegen. Was die Nordischen Kombinierer betrifft, ist heute sogar bereits der letzte Kampf um die Gold-, Silber- und Bronzemedaille. Sowohl die Frauen als auch die deutschen Männer konnten bislang in jedem Wettbewerb eine Medaille gewinnt. Wird diese Serie heute fortgesetzt?

Vor Beginn: Um 10.30 Uhr geht das Springen los, um 15 Uhr steigt dann der Langlauf über zehn Kilometer.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Einzel von der Großschanze der Nordischen Kombinierer bei der Weltmeisterschaft im slowenischen Planica.

© getty Julian Schmid gewann WM-Silber beim Einzel von der Normalschanze.

Nordische Kombination WM: Einzel von der Großschanze in Planica heute im TV und Livestream

Die ARD kümmert sich um die Übertragung beider Durchgänge im Free-TV und im kostenlosen Livestream bei sportschau.de. Eurosport bietet das Springen im Pay-TV bei Eurosport 2 an, kehrt für die Medaillenentscheidung später dann jedoch wieder ins Free-TV (Eurosport 1) zurück.

Im kostenpflichtigen Livestream ist der Wettkampf dann noch bei discovery+ und bei DAZN zu sehen. Für DAZN wird ein Abonnement benötigt, dazu stehen drei Optionen zur Verfügung.

Nordische Kombination WM: Der aktuelle Medaillenspiegel

Platz Land Golf Silber Bronze 1. Norwegen 10 6 5 2. Deutschland 3 6 3 3. Schweden 3 3 3 4. Polen 1 - 1 5. Slowenien 1 - 1 6. USA 1 - 1 7. Kanada 1 - - 8. Österreich - 2 3 9. Japan - 1 1 10. Finnland - 1 -