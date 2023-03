Biathlon, Übertragung: Sprint der Frauen am Holmenkollen heute live im TV, Livestream und Liveticker

Die Biathletinnen steigen heute mit einem Sprint ins Geschehen am Holmenkollen ein. Wir verraten Euch, wie sich das Rennen live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen lässt.

Nach den Herren gestern sind am heutigen Freitag, den 17. März, nun auch die Frauen für den Biathlon-Weltcup am Holmenkollen in der norwegischen Hauptstadt Oslo im Einsatz. Auch Denise Herrmann-Wick und Co. starten den letzten Weltcup der Saison mit einem Sprint. Um 15.20 Uhr geht das Rennen über 7,5 Kilometer los.

Für Herrmann-Wick ist das Rennen von großer Bedeutung. Die 34-Jährige führt nach sechs von sieben Sprints den Sprintweltcup an und kann heute den Sack zumachen. Ihr Vorsprung auf Dorothea Wierer beträgt 14 Punkte.

Biathlon: Der Weltcup am Holmenkollen in Oslo

Datum Start Disziplin 16.03.2023 15:15 Sprint Männer 10 km 17.03.2023 15:20 Sprint Frauen 7,5 km 18.03.2023 12:45 Verfolgung Männer 12,5 km 18.03.2023 15:10 Verfolgung Frauen 10 km 19.03.2023 12:50 Massenstart Männer 15 km 19.03.2023 15:10 Massenstart Frauen 12,5 km

© getty Denise Herrmann-Wick liegt im Gesamtweltcup auf Rang fünf.

Biathlon, Übertragung: Sprint der Frauen am Holmenkollen heute live im TV und Livestream

Im Folgenden gibt es die Infos zur Übertragung des Sprints der Frauen am Holmenkollen.

Biathlon, Übertragung: Sprint der Frauen am Holmenkollen heute live im Free-TV

Die ARD ist auch heute die richtige Adresse, was die Übertragung im Free-TV anbelangt. Um 15.20 Uhr meldet sich Kommentator Christian Dexne, der die Zuseherinnen und Zuseher vor den Bildschirmen durch das Geschehen begleitet.

Zudem ist auch Eurosport mit von der Partie. Auf dem Sender Eurosport 1 geht die Action um 15 Uhr los.

Biathlon, Übertragung: Sprint der Frauen am Holmenkollen heute live im Livestream

Wer den Sprint im Livestream sehen möchte, hat mehrere Möglichkeiten. Mit dem Livestream bei sportschau.de seid Ihr auf der sicheren Seite, denn für diesen fallen keine Kosten an. Anders ist es bei den Livestreams bei discovery+ und DAZN. Diese verlangen ein kostenpflichtiges Abonnement.

Was DAZN betrifft, stehen drei verschiedene Abo-Pakete zur Auswahl, die sich nicht nur in Sachen Preis, sondern auch in Sachen Angebot unterscheiden: DAZN Unlimited, DAZN Standard und DAZN World.

Biathlon, Übertragung: Sprint der Frauen am Holmenkollen heute live im TV und Livestream - WEITERE INFORMATIONEN ZU DAZN

Biathlon, Übertragung: Sprint der Frauen am Holmenkollen heute live im Liveticker

Eine weitere Möglichkeit, den Sprint der Frauen am Holmenkollen heute live zu verfolgen, bietet SPOX an. Auf der Website wird zum Rennen ein detaillierter Liveticker angeboten.

Hier geht es zum Liveticker des Sprints der Frauen am Holmenkollen.

