Auch für die Biathlon-Frauen geht es heute am Holmenkollen los. Wir tickern den Sprint der Damen hier live mit!

Kann Denise Herrmann-Wick auch heute wieder im Sprint überzeugen? Das erfahrt Ihr hier im Liveticker!

Biathlon: Sprint der Frauen am Holmenkollen heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Denise Herrmann-Wick kann sich heute nach einer tollen Saison im Sprint krönen. Die Weltmeisterin führt den Sprintweltcup nach sechs Rennen knapp mit 14 Punkten vor Dorothea Wierer an - heute könnte sie im letzten Event den Gesamtsieg in dieser Disziplin nach Hause holen. Ob Ihr das gelingt?

Vor Beginn: Auch die Frauen steigen heute in den letzten Weltcup der Saison im norwegischen Oslo ein. Um 15.20 Uhr geht es auf die 7,5 km lange Strecke.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Sprint der Frauen am Holmenkollen!

Biathlon: Sprint der Frauen am Holmenkollen heute im TV und Livestream

Es gibt diverse Anlaufstellen, das Rennen am Holmenkollen heute live zu sehen. Im Free-TV sind Das Erste und Eurosport mit von der Partie, los geht es dort um 15.20 Uhr bzw. 15 Uhr. Beide Sender haben auch Livestreams im Angebot, im Falle der ARD kostenlos via sportschau.de, im Falle von Eurosport kostenpflichtig via discovery+ und DAZN.

Biathlon, Weltcup: Der Stand in der Sprintwertung