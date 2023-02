Bei der alpinen Ski-Weltmeisterschaft in Courchevel/Méribel geht es heute mit einem Super G der Herren weiter. SPOX bietet das Rennen im Liveticker an.

Nach dem gestrigen Super G der Frauen sind einen Tag später, also heute, die Herren an der Reihe. SPOX tickert den Kampf um die Medaillen bei der Weltmeisterschaft in Courchevel/Méribel live mit.

Ski alpin WM: Super G der Herren in Courchevel/Méribel heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Am heutigen vierten Tag der Ski-WM wird erneut ein Super G absolviert. Nachdem gestern die Frauen an der Reihe waren - die Italienerin Marta Bassino gewann vor Mikaela Shiffrin und Kajsa Vickhoff Lie/Cornelia Hütter (beide 3.) die Goldmedaille -, sind heute die Herren gefragt.

Vor Beginn: Das Rennen geht um 11.30 Uhr los.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Super G der Herren bei der Ski-WM in Courchevel/Méribel in den französischen Alpen.

© getty Romed Baumann geht heute für den DSV an den Start.

Ski alpin WM: Super G der Herren in Courchevel/Méribel heute im TV und Livestream

Im Vergleich zum Super G der Frauen gibt es heute bei den Herren in Bezug auf die Übertragung keine Änderungen. Das ZDF und Eurosport bieten das Rennen im Free-TV an. Die beiden Sender sind es auch, die den Medaillenkampf im Livestream anbieten - das ZDF kostenlos bei zdf.de, Eurosport kostenpflichtig bei discovery+.

Darüber hinaus zeigt auch der Streamingdienst DAZN - dank einer Kooperation mit Eurosport - das Rennen live. DAZN verlangt ein Abonnement, um auf die Plattform zugreifen zu können. Zur Wahl stehen folgende Pakete: DAZN Unlimited, DAZN Standard und DAZN World.

