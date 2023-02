Die Frauen bestreiten heute bei der alpinen Ski-WM in Courchevel/Méribel einen Super G. SPOX bietet das Rennen im Liveticker an.

Am dritten Tag der alpinen Ski-Weltmeisterschaft in Courchevel/Méribel wird heute ein Super G der Frauen veranstaltet. SPOX tickert das Rennen live mit.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Klicke hier für den Refresh der Seite.

Ski alpin WM: Super G der Frauen in Courchevel/Méribel heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Am Montag sind die Frauen mit einer Alpinen Kombination in die Ski-WM in Frankreich gestartet, heute geht es weiter mit dem Super G. Um eine Medaille kämpft neben Favoritinnen wie Lara Gut-Behrami, Mikaela Shiffrin (USA) und Ragnhild Mowinckel (NOR) auch die Deutsche Kira Weidle, die jedoch eher nur Außenseiterchancen hat.

Vor Beginn: Das Speedrennen in den französischen Alpen geht um 11.30 Uhr los.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Super G der Frauen bei der WM in Courchevel/Méribel.

© getty Kira Weidle ist Deutschlands beste Speedfahrerin.

Ski alpin WM: Super G der Frauen in Courchevel/Méribel heute im TV und Livestream

Der Super G der Frauen wird bei Eurosport und im ZDF im Free-TV übertragen. Das ZDF bietet parallel dazu auch einen kostenlosen Livestream bei zdf.de an. Für discovery+, das sich ebenfalls um die Übertragung kümmert, fallen hingegen Kosten an.

Wegen einer Kooperation mit Eurosport ist das Rennen auch bei DAZN zu sehen. Auf der Plattform haben DAZN-Kunden die Möglichkeit, Eurosport 1 und Eurosport 2 zu schauen, benötigen dafür jedoch ein Abo. Dieses gibt es in drei Paketen.

Ski alpin: Der WM-Zeitplan

Datum Uhrzeit Rennen Ort Mo., 6. Februar 11 Uhr Kombination der Damen Méribel Di., 7. Februar 11 Uhr Kombination der Herren Courchevel Mi., 8. Februar 11.30 Uhr Super-G der Damen Méribel Do., 9. Februar 11.30 Uhr Super-G der Herren Courchevel Sa., 11. Februar 11 Uhr Abfahrt der Damen Méribel So., 12. Februar 11 Uhr Abfahrt der Herren Courchevel Di., 14. Februar 13 Uhr Parallel-Rennen der Damen und Herren Méribel Mi., 15. Februar 12.15 Uhr Team-Event, Parallel-Rennen Méribel Do., 16. Februar 10 Uhr Riesenslalom der Damen Méribel Fr., 17. Februar 10 Uhr Riesenslalom der Herren Courchevel Sa., 18. Februar 10 Uhr Slalom der Damen Méribel So., 19. Februar 10 Uhr Slalom der Herren Courchevel