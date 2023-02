Thomas Dreßen gilt seit einigen Jahren als bester Speedfahrer des DSV. Aktuell steht der Skirennfahrer nur bei den Abfahrtsrennen am Start. Doch warum fährt Thomas Dreßen keinen Super G? SPOX hat für Euch die Antwort.

Im Jahr 2015 gab Thomas Dreßen sein Debüt im Ski-alpin-Weltcupzirkus. Seitdem feierte der Speedfahrer in der Abfahrt und im Super G Erfolge. Aktuell tritt der DSV-Athlet jedoch nicht im Super G an.

Ski alpin: Warum fährt Thomas Dreßen keinen Super G?

Thomas Dreßen gilt als einer der erfolgreichsten Speedfahrer der DSV-Geschichte. Seine Karriere wurde aber auch von vielen Verletzungen geprägt. Im November 2022 gab er nach zweieinhalbjähriger Verletzungsunterbrechung sein Comeback im Weltcup. Die vielen Verletzungen hinterließen bei Dreßen jedoch Spuren, seine Krankenakte ist lang.

Die körperliche Belastung muss Thomas Dreßen deswegen steuern. Der Garmisch-Partenkirchner konzentriert sich daher in der Saison 2022/23 mit den Abfahrtsrennen auf seine Spezialdisziplin. Die Super-G-Rennen lässt er aus. "Ich fahr jetzt auch den Super-G nicht, weil ich keine Lust drauf habe, sondern einfach weil mir vonseiten der Ärzte geraten worden ist, die Belastung noch mehr zu minieren", erklärte Dreßen bei Blickpunkt Sport.

Erst im Dezember 2022 verletze sich Dreßen bei der Abfahrt in Gröden erneut, auf der Saslong zog er sich eine Muskelverletzung zu. Sein Comeback gab er im Januar in Kitzbühel auf der legendären Streif.

© getty Thomas Dreßen nimmt aktuell an keinen Super-G-Rennen teil.

Thomas Dreßen: Hahnenkammrennen 2018

Seinen größten Erfolg feierte Thomas Dreßen 2018 in Kitzbühel. In diesem Jahr gewann er das legendäre Hahnenkammrennen auf der Streif. In den darauf folgenden Jahren sicherte sich Dreßen vier weitere Weltcupsiege - alle in der Abfahrt.

Die Abfahrt ist Thomas Dreßens Spezialdisziplin. Den Abfahrtsweltcup 2019/20 beendete er vor seiner langen Verletzungspause als Zweiter. Aber auch im Super G ging der Skirennfahrer erfolgreich an den Start: Drei Podestplätze fuhr Dreßen in der Speed-Disziplin raus. Im Super G wird Thomas Dreßen aber erstmal keine weiteren Erfolge feiern können.

© getty 2018 gewann Thomas Dreßen das legendäre Abfahrtsrennen auf der Steif.

Thomas Dreßen im Steckbrief

Thomas Dreßen Geburtstag 22. November 1993 Geburtsort Garmisch-Partenkirchen Größe 188 cm Disziplinen Abfahrt, Super G, Kombination Weltcupsiege 5

