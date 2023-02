Nach dem umstrittenen Staffelrennen am gestrigen Samstag treten die Biathlon-Herren bei der WM in Oberhof heute zum Massenstart an. SPOX tickert das Event für Euch mit.

Ein weiterer Versuch für die deutschen Biathlon-Herren, bei der WM in Oberhof für ein Erfolgserlebnis zu sorgen. Nach dem umstritten Staffelwettkampf am Samstagvormittag, bei dem die Auswahl um Justus Strelow, Johannes Kühn, Roman Rees und Benedikt Doll den fünften Platz belegte, findet heute der Massenstart statt. Hier gibt es das Event im Liveticker.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Klicke hier für den Refresh der Seite.

Biathlon WM: Massenstart der Herren in Oberhof heute im Liveticker

Vor Beginn: Auch beim heutigen Massenstart dürfte es nur über den Norweger Johannes Thingnes Bö gehen. Er gewann bisher alle drei Einzelwettkämpfe bei dieser WM.

Vor Beginn: Was geht heute für die deutsche Biathlonmannschaft? Bei der gestrigen Staffel stand am Ende Rang Fünf zu Buche. Aufgrund der Witterungsverhältnisse dürfte es aber schwer sein, aus diesem Rennen wirkliche Erkenntnisse zu sammeln.

Vor Beginn: Servus, herzlich Willkommen zum heutigen Massenstartrennen der Herren bei der Biathlon-WM in Oberhof. Los geht's um 12.30 Uhr.

Biathlon WM: Massenstart der Herren in Oberhof heute live im TV und Livestream

Auf verschiedenen Kanälen läuft das 15km-Massenstart-Rennen am heutigen Sonntagmittag. Die ARD zeigt das Event sowohl live im als auch im kostenlosen Livestream auf sportschau.de.

Eurosport 1 ist die zweite Option im Free-TV. Auch der Privatsender bietet zudem einen Onlinestream an. Diesen bekommt Ihr bei discovery+. Anders als der Livestream der ARD ist dieses Angebot allerdings mit Kosten verbunden.

Dank einer Kooperation mit Eurosport könnt Ihr den Massenstart auch live bei DAZN verfolgen. Wer noch nicht über ein Abo der Sportplattform verfügt, kann zwischen verschiedenen Kontooptionen wählen. Hier könnt Ihr Euch über die Kosten und Inhalte informieren.

Biathlon WM: Der Zeitplan