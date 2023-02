Biathlon-WM: Lockere Schrauben kostete Schweden offenbar Medaillen-Chance in Mixed-Straffel

Ein technischer Mangel hat die Mixed-Staffel der Schweden bei der Biathlon-WM in Oberhof womöglich um eine Medaille gebracht.

"Nach dem Rennen wurde festgestellt, dass die Schrauben, die das Gewehr am Schaft halten, locker waren", schrieb der schwedische Olympiasieger Sebastian Samuelsson nach dem Rennen auf seinem Instagram-Account.

Als Schlussläufer der Skandinavier leistete sich Samuelsson am Schießstand im Liegendanschlag drei Strafrunden, stehend benötigte er dann alle drei Nachlader. "Das ist eine der härtesten Erfahrungen bisher in meiner Karriere", so der 25-Jährige weiter. "Ich bin offensichtlich sehr enttäuscht."

Die Schweden galten in der Besetzung Hanna und Elvira Öberg, Martin Ponsiluoma und Samuelsson als Mitfavoriten auf die Goldmedaille. Durch Samuelssons Patzer am Schießstand fielen die Nordeuropäer aber bis auf Rang neun zurück. Gold ging an Norwegen, dahinter sicherten sich Italien und Frankreich Silber und Bronze.

Die deutsche Mannschaft um Vanessa Voigt, Denise Herrmann-Wick, Benedikt Doll und Roman Rees kam nicht über Platz sechs hinaus.

