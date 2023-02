Am heutigen Mittwoch startet die Biathlon WM in Oberhof mit dem Mixed-Staffel-Wettbewerb. Alle Informationen zu der Übertragung des Rennens und wo Ihr die Mixed Staffel heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Zum Auftakt der Biathlon WM in Oberhof steht am heutigen Mittwoch, den 08. Februar, die Mixed Staffel auf dem Programm. Der Rennstart ist für 14.45 Uhr angesetzt. Als Austragungsort dient die Rennsteif-Arena in Oberhof.

Für das Biathlon-Team des DSV startet heute die Heim-WM in Oberhof. Für Deutschland kämpfen Vanessa Voigt, Denise Herrmann-Wick, Benedikt Doll und Roman Rees um eine Medaille. Neben dem DSV-Team zählen vor allem die starken Teams aus Norwegen und Frankreich zu den heißen Anwärtern auf Edelmetall.

Im finnischen Pokljuka fand Anfang Januar die bislang einzige Mixed Staffel der Saison statt. Das Rennen gewann Frankreich vor Italien und Schweden. Gelingt dem DSV-Team heute der Sprung auf das Podest?

In Oberhof findet zum insgesamt zweiten Mal eine Biathlon WM statt. Der Ort im Thüringer Wald diente erstmals 2004 als Wettkampfort einer Biathlon WM. In Deutschland wird zum achten Mal eine Biathlon Weltmeisterschaft ausgetragen - zuletzt in Ruhpolding 2012.

© getty Wie schlägt sich heute das DSV-Team in der Mixed Staffel?

Biathlon WM, Übertragung: Mixed Staffel in Oberhof heute live im TV, Livestream und Liveticker - Die Infos im Überblick

Biathlon WM, Übertragung: Mixed Staffel in Oberhof heute live im TV und Livestream

Das ZDF überträgt die Mixed Staffel am heutigen live und in voller Länge im Free-TV und im kostenlosen Livestream. Mit dem Vorberichten startet das ZDF um 14.15 Uhr. Das ZDF-Team setzt sich aus Moderator Alexander Ruda, Experte Sven Fischer und den Kommentatoren Christoph Hamm und Herbert Fritzenwenger zusammen. Den Livestream des öffentlich-rechtlichen Senders seht Ihr auf zdf.de und in der ZDF-Mediathek.

Ab 14.30 Uhr könnt Ihr das Biathlon-Rennen auch auf Eurosport live im Free-TV verfolgen. Mit dem Streamingdienst discovery+ habt Ihr darüber hinaus Zugriff auf den kostenpflichtigen Livestream von Eurosport.

© getty Denise Herrmann-Wick ist aktuell die beste deutsche Biathletin.

DAZN zeigt das Mixed-Staffel-Rennen in Oberhof heute ebenfalls live und vollumfänglich im Livestream. Als DAZN-Kunden seht Ihr die Übertragung von Eurosport. Ein Abo kostet bei DAZN zwischen 39,99 Euro und 9,99 Euro. Mit DAZN Unlimited, DAZN Standard oder DAZN World habt Ihr bei DAZN die Wahl zwischen drei Abo-Modellen. Hier findet Ihr alle Infos zu den verschieden Paketen. DAZN zeigt neben diversen Wintersportevents auch die Champions League, die Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga, die Serie A, die Ligue 1, die Primera Division, die NFL, die NBA, Tennis, Boxen, Handball und noch viele weitere Highlights aus der gesamten Sportwelt.

Biathlon WM, Übertragung: Mixed Staffel in Oberhof heute im Liveticker

Hier bei SPOX verfolgen wir für Euch die Mixed Staffel in Oberhof in einem ausführlichen Liveticker. Bei uns verpasst Ihr keine Sekunde des Rennens. Hier findet Ihr den Liveticker von SPOX.

