Biathlon WM 2023 in Oberhof: Datum, Termine, Zeitplan, Übertragung im TV und Livestream

Im Rahmen der neuen Wintersport-Saison findet auch die Biathlon-Weltmeisterschaft 2023 statt. Aber wann genau ist die WM, wie sieht der Zeitplan aus und wo wird sie im TV und Livestream übertragen? SPOX klärt auf.

Der Sommer ist vorbei, der Herbst bereits da - und dann kommt auch schon bald der Winter. Was wiederum bedeutet: Die neue Wintersport-Saison gerät allmählich in Sichtweite, üblicherweise läuft sie von Ende November bis Ende März. Das ist 2022/23 nicht anders.

Beim Biathlon wurde zu Beginn des aktuellen Kalenderjahres die Europameisterschaft ausgetragen, im Jahr 2023 steht die Weltmeisterschaft an.

Datum, Termine, Zeitplan, Übertragung im TV und Livestream: SPOX liefert im Folgenden grundlegende Informationen zu dem Wettkampf.

Biathlon WM 2023 in Oberhof: Datum, Termine, Zeitplan

Die Biathlon-WM 2023 ist zeitlich bereits fest angesetzt. Sie beginnt am 8. Februar und endet am 19. Februar, dabei kommt es sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen sowie in der Mixed-Disziplin zu Wettkämpfen. Zur Sache geht es in Oberhof in Thüringen.

Wann genau werden welche Disziplinen bestritten? Das ist schon festgelegt.

Termin Disziplin 8. Februar, 14.45 Uhr Team Mixed Staffel 10. Februar, 14.30 Uhr Sprint Männer 10 km 11. Februar, 14.30 Uhr Sprint Frauen 7,5 km 12. Februar, 13.25 Uhr Verfolgung Männer 12,5 km 12. Februar, 15.30 Uhr Verfolgung Frauen 10 km 14. Februar, 14.30 Uhr Einzel Frauen 15 km 15. Februar, 14.30 Uhr Einzel Männer 20 km 16. Februar, 15.10 Uhr Single Mixed Staffel 18. Februar, 11.45 Uhr Staffel Frauen 4 x 6 km 18. Februar, 15.00 Uhr Staffel Männer 4 x 7,5 km 19. Februar, 12.30 Uhr Massenstart Frauen 12,5 km 19. Februar, 15.15 Uhr Massenstart Männer 15 km

Biathlon WM 2023 in Oberhof: Übertragung im TV und Livestream

Auch die Biathlon-WM 2023 wird man während der Wintersport-Saison live im TV und Livestream verfolgen können. Bislang sendeten die öffentlich-rechtlichen Fernsehsender ARD und ZDF ebenso wie Eurosport live. Das ist auch zur Biathlon-WM 2023 der Fall.

ARD und ZDF bieten auf ihren Websiten auch kostenlose Livestreams an, während der Stream von Eurosport per EurosportPlayer nur kostenpflichtig abrufbar ist. Ein wertvoller Tipp: Solltet Ihr den Livestream in Anspruch nehmen wollen und Kunde bei DAZN sein, dann schaut einfach bei DAZN vorbei. Der Streamingdienst kooperiert nämlich mit Eurosport und hat daher sowohl Eurosport 1 als auch Eurosport 2 bei sich auf der Plattform im Angebot. Somit fallen keine weiteren Kosten für Euch an.

Für ein Monatsabo zahlt man bei dem Streamingdienst 29,99 Euro monatlich, für ein Jahresabo werden 24,99 Euro monatlich fällig.

Biathlon WM 2023 in Oberhof: Datum, Termine, Zeitplan, Übertragung im TV und Livestream - WEITERE INFORMATIONEN ZU DAZN

Biathlon: Wettkampfkalender zur Saison 2022/23