Biathlon, Übertragung: Sprint der Damen in Nove Mesto heute live im TV, Livestream und Livteicker

Nachdem gestern die Männer das Weltcup-Wochenende in Nove Mesto eingeläutet haben, dürfen heute die Frauen ran. Alle Infos zum Sprint der Damen und seiner Übertragung im TV, Livestream und Liveticker gibt's hier.

Beim Auftakt in Nove Mesto hat einmal mehr Dominator Johannes Thingnes Bö den Sieg davongetragen. Beim Sprint der Frauen hat eine Deutsche die Favoritenrolle inne: Denise Hermann-Wick hat in dieser Disziplin bei der WM hauchdünn Gold abgeräumt und auch die Sprintwertung führt sie aktuell an.

Ab 16.10 Uhr wird sich zeigen, ob die DSV-Athletin auch heute wieder in Topform ist. Dann fällt in Tschechien der Startschuss, über 7,5 km ist sie gefragt.

Nun aber zur wichtigsten Frage: Wo könnt Ihr das Ganze im TV und Livestream sehen? Hier bekommt Ihr die Antwort.

Biathlon, Übertragung: Sprint der Damen in Nove Mesto heute live im TV und Livestream

Wie bei allen Biathlon-Events mangelt es auch heute nicht an Optionen im TV und Livestream. Von öffentlich-rechtlicher Seite ist Das Erste im Einsatz. Wilfried Hark wird ab 16 Uhr den Wettkampf begleiten. Wählen könnt Ihr zwischen der Fernsehübertragung und dem Livestream via ard.de - beide Varianten sind gratis.

Anders sieht das bei Eurosport aus, hier ist nämlich nur die TV-Sendung kostenfrei. Für den Stream über discovery+ wird eine Gebühr fällig.

Alternativ ist Eurosport auch via DAZN empfangbar. Der Privatsender zählt zu den vielen Optionen, die Ihr im Programm von DAZN habt: ob Fußball, US-Sport, Tennis, Motorsport, Darts, Radsport oder Kampfsport - hier kommt Ihr auf Eure Kosten. Und was betragen die? Das kommt auf das Abo an, das Ihr auswählt. Alle Infos bekommt Ihr hier.

Biathlon, Übertragung: Sprint der Damen in Nove Mesto heute live im TV und Livestream - WEITERE INFORMATIONEN ZU DAZN

© getty Denise Herrmann-Wick führt die Sprintwertung aktuell an.

Biathlon, Übertragung: Sprint der Damen in Nove Mesto heute im Liveticker

Schon gewusst? Wir tickern alle Biathlon-Events dieser Saison live mit! Klickt Euch einfach in unseren Kalender und sucht den passenden Liveticker raus.

Hier geht's zum Liveticker des Sprints der Herren in Nove Mesto.

Biathlon, Weltcup in Nove Mesto: Der Zeitplan

Datum Uhrzeit Event 2. März 2023 16.10 Uhr Sprint der Herren (10 km) 3. März 2023 16.10 Uhr Sprint der Damen (7,5 km) 4. März 2023 13.50 Uhr Verfolgung der Herren (12,5 km) 4. März 2023 15.45 Uhr Verfolgung der Damen (10 km) 5. März 2023 11.30 Uhr Mixed-Staffel (4x7,5 km) 5. März 2023 15.15 Uhr Single-Mixed-Staffel (13,5 km)

© getty Julia Simon ist Favoritin auf den Gesamtweltcup.

Biathlon, Übertragung: Sprint der Herren in Nove Mesto - Wichtigste Infos

Event : Sprint der Damen

: Sprint der Damen Wettbewerb : Weltcup

: Weltcup Datum : Freitag, 03. März 2023

: Freitag, 03. März 2023 Beginn : 16.10 Uhr

: 16.10 Uhr TV : Das Erste , Eurosport

: , Livestream : ard.de , discovery+ , DAZN

: , , Liveticker: SPOX

Biathlon: Der aktuelle Stand im Weltcup der Damen im Sprint