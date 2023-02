Die Skirennfahrerinnen bestreiten heute im Rahmen der Weltmeisterschaft in Courchevel/Méribel einen Parallelslalom. Bei SPOX könnt Ihr das Rennen live mitverfolgen.

Auf den gestrigen Teamwettbewerb folgt heute bei der Ski-Weltmeisterschaft in Courchevel/Méribel der Parallelslalom der Frauen. SPOX bietet das Rennen im Liveticker zum Mitlesen an.

Ski alpin WM: Parallelslalom der Frauen in Courchevel/Méribel - Die Duelle im Überblick

Duell Zeiten 1. Lauf T. Stjernesund (NOR) vs. C. Rast (SUI) Stjernesund -0:13 A. Ellenberger (SUI) vs. M. Gasienica-Daniel (POL) Gasienica-Daniel -0:30 L. Dürr (GER) vs. N. O'Brien (USA) O'Brien -0:10 C. Direz (FRA) vs. M. Tviberg (NOR) Tviberg -0:45 M. Bassino (ITA) vs. M. Lamure (FRA) Lamure -0:50 K. Lysdahl (NOR) vs. F. Gritsch Gritsch -0:50 W. Holdener (SUI) vs. C. Frasse Sombet (FRA) Frasse Sombet -0:11 S. Hector (SWE) vs. E. Alphand (SWE) Hector (Alphand: DNF)

Ski alpin WM: Parallelslalom der Frauen in Courchevel/Méribel JETZT im Liveticker

Alphand - Hector: Und schon steht die nächste Französin bereit. Estelle Alphand startet aber für Schweden und trifft, so gesehen, auf eine Landsfrau. In Führung liegend, unterläuft Alphand ein Fehler, der Sara Hector in die Karten spielt. Nun sind die Männer dran.

Frasse Sombet - Holdener: Ein richtig enges Rennen liefern sich Coralie Frasse Sombet und Wendy Holdener. Und die Franzosen können gleich weiter jubeln. Eine gute Zehntel fährt Frasse Sombet gegen Holdener raus. Das lässt sich für die Schweizerin aber noch korrigieren.

Gritsch - Lysdahl: In der Folge profitiert Franziska Gritsch von den Patzern ihrer Gegnerin. Kristin Lysdahl, gestern mit Silber dekoriert, fällt so entscheidend zurück.

Lamure - Bassino: Dann hat die Titelverteidigerin keine Chance. Marta Bassino fährt Marie Lamure hoffnungslos hinterher. Do sorgt für Jubel bei den französischen Zuschauern. Der Abstand wird auf eine halbe Sekudne gedeckelt.

Tviberg - Direz: Nun patzt die französische Hoffnung Clara Direz, schenkt ihre knappe Führung her und ebnet Maria Therese Tviberg den Weg. Die Norwegen holt 45 Hundertstel raus.

O'Brien - Dürr: Danach steht die deutsche Hoffnung bereit. Lena Dürr misst sich mit einer Team-Weltmeisterin. Und irgendwie fährt sie Nina O'Brien stets einen Hauch hinterher. Und so sehr sie sich streckt, eine Zehntel fehlt am Ende. Doch das lässt sich im zweiten Lauf korrigieren.

Gasienica-Daniel - Ellenberger: Anschließend folgt gleich die nächste Schweizerin. Und Andrea Ellenberger legt gut los, büßt ihr Führung allerdings ein. Im Ziel ist Maryna Gasienica-Daniel drei Zehntel vorn.

Rast - Stjenesund: Jetzt eröffnen die Damen diesen Parallel-Wettbewerb mit ihren Achtelfinals. Den Anfang machen Camille Rast und Thea Louise Stjenesund. Die Norwegerin war die Schnellste in der Quali und bestätigt das in diesem Lauf. Am Ende holt sie 13 Hundertstel raus.

Ski alpin WM: Parallelslalom der Frauen in Courchevel/Méribel JETZT im Liveticker - Vor Beginn

Bedingungen: Nachdem die Qualifikation gestern auf der Stade E. Allais in Courchevel ausgefahren wurde, sind wir mit den Medaillenentscheidungen nun zurück in Meribel, wo gestern auch der Team-Wettbewerb abgehalten wurde. Erneut herrscht in den französischen Alpen wunderbares Wetter mit Sonne, blauem Himmel und Temperaturen knapp über dem Gefrierpunkt.

Es fehlen: Die zweite Titelverteidigerin Marta Bassino aus Italien hat die Quali souverän gemeistert. Tessa Worley und Mikaela Shiffrin hingegen haben für diesen Wettbewerb gar nicht erst gemeldet. Team-Weltmeisterin Paula Moltzan ist gestern ausgeschieden.

Eidgenössisches Trio: Dagegen ist die Schweiz mit drei Frauen vertreten. Camille Rast darf den Wettkampf gegen Thea Louise Stjernesund, die norwegische Vizeweltmeisterin im Team-Wettbewerb eröffnen. Es folgt Andrea Ellenberger, die sich mit der Polin Maryna Gasienica-Daniel messen wird. Dritte im Bunde ist Wendy Holdener, die auf Coralie Frasse Sombet aus Frankreich trifft. Aline Danioth ist in der Qualifikation hängengeblieben.

Liensberger nicht qualifiziert: Als einzige Österreicherin wird Franziska Gritsch den Wettkampf aufnehmen und gegen Kristin Lysdahl aus Norwegen antreten. Vier weitere ÖSV-Athletinnen sind in der Quali gescheitert. Neben Ricarda Haaser, Katharina Huber und Julia Scheib betraf das auch Titelverteidigerin Katharina Liensberger.

Dürr einzige Deutsche: In einer Qualifikation wurden gestern die 16 Damen ermittelt, die heute zum Achtelfinale antreten dürfen. Als einige Deutsche hat sich Lena Dürr behauptet und wird es dann zunächst mit der Team-Weltmeisterin Nina O'Brien aus den USA zu tun bekommen. Jessica Hilzinger und Andrea Filser sind auf der Strecke geblieben.

Rückblick: Zum zweiten Mal nach 2021 wird neben dem Team-Event auch ein Parallelrennen für Einzelsportler ausgetragen. Vor zwei Jahren wurden übrigens zwei Goldmedaillen vergeben - an Marta Bassino und Katharina Liensberger. Bronze ging an Tessa Worley. Auf Weltcup-Ebene ist der einzig angesetzte Termin in dieser Saison Mitte November in Lech/Zürs ins Wasser gefallen. Somit geht der letzte Wettkampf in dieser Disziplin auf 2021 zurück, als im Vorarlberg Andreja Slokar aus Slowenien triumphierte. Die Slowenin laboriert derzeit allerdings an einem Kreuzbandriss.

Vor Beginn: Das deutsche Team verpasste im gestrigen Teamwettbewerb wegen einer 1:3-Niederlage im Viertelfinale gegen Österreich eine Medaille. Heute haben die Athletinnen nun alleine die Chance auf Edelmetall. Erneut steht ein Parallelbewerb auf dem Plan, jedoch ohne Teams - jede ist also auf sich alleine gestellt. Wie weit schaffen es die Deutschen?

Vor Beginn: Der Kampf um die Medaillen wird um 12 Uhr eröffnet.

Vor Beginn: Herzlich willkommen zum Parallelslalom der Frauen bei der Ski-WM in Courchevel/Méribel.

© getty Lena Dürr verpasste mit ihren Kollegeninnen und Kollegen im Teamwettbewerb eine Medaille.

Ski alpin WM: Parallelslalom der Frauen in Courchevel/Méribel im TV und Livestream

Ski alpin WM: Der aktuelle Medaillenspiegel

Platz Nation Gold Silber Bronze Gesamt 1. Schweiz 2 1 1 4 2. Italien 2 0 0 2 3. USA 1 1 0 2 4. Kanada 1 0 2 3 5. Frankreich 1 0 1 2 6. Norwegen 0 3 1 4 7. Österreich 0 2 3 5