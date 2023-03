Ski alpin, Übertragung: Abfahrt der Herren in Aspen und Super G der Frauen in Kvitfjell heute live im TV, Livestream und Liveticker

Am heutigen Ski-Tag stehen zwei Rennen an: Die Herren bestreiten in Aspen eine Abfahrt, die Frauen sind in Kvitfjell für einen Super-G im Einsatz. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr beide Rennen live im TV, Livestream und Liveticker sehen könnt.

Im Ski-Weltcup dreht sich am heutigen Freitag (3. März) alles um Speed. Sowohl die Frauen als auch die Herren bestreiten nämlich ein Speedrennen. Die Frauen müssen dafür in den Norden, im norwegischen Kvitfjell wird um 10.30 Uhr ein Super-G absolviert.

Die Herren befinden sich bei ihrem Rennen dagegen auf einem komplett anderen Kontinent. In Aspen im US-amerikanischen Bundesstaat Colorado wird um 19.30 Uhr deutscher Zeit die Abfahrt eröffnet.

Ski alpin: Der heutige Weltcup-Tag

Datum Uhrzeit Rennen Fr., 3.3. 10.30 Uhr Super-G der Frauen in Kvitfjell Fr., 3.3. 19.30 Uhr Abfahrt der Herren in Aspen

© getty Kira Weidle ist mit 100 Punkten die beste Deutsche im Super-G-Weltcup.

Ski alpin, Übertragung: Abfahrt der Herren in Aspen und Super G der Frauen in Kvitfjell heute live im TV und Livestream

Beide Rennen werden im Free-TV übertragen, zu beiden Rennen werden aber auch Livestreams angeboten.

Ski alpin, Übertragung: Abfahrt der Herren in Aspen und Super G der Frauen in Kvitfjell heute live im Free-TV

Die ARD bietet lediglich die Abfahrt der Herren in Aspen im frei empfangbaren Fernsehen an und geht dafür um 19.20 Uhr mit Bernd Schmelzer als Kommentator auf Sendung. Wer jedoch auch das Frauen-Rennen im Free-TV sehen möchte, kommt nicht um Eurosport herum. Der Sportsender startet um 10.15 Uhr mit der Übertragung.

Während die ARD den Super-G der Frauen nicht im TV-Angebot hat, lässt Eurosport das Herren-Rennen aus.

Ski alpin, Übertragung: Abfahrt der Herren in Aspen und Super G der Frauen in Kvitfjell heute live im Livestream

Im Livestream hingegen bieten sowohl die ARD als auch Eurosport beide Rennen an. Wer bei sportschau.de live mit dabei sein möchte, muss nichts bezahlen, sondern findet die Streams kostenlos auf der Homepage vor.

Auch discovery+ bietet eine Anlaufstelle für Ski-alpin-Fans - allerdings nur gegen Abo-Kosten. Dies gilt zudem auch für DAZN, das den Super-G der Frauen anbietet, weil wegen einer Kooperation mit Eurosport die beiden Sender Eurosport 1 und Eurosport 2 ununterbrochen auf der DAZN-Plattform abgebildet werden.

Das dafür benötigte Abonnement besteht aus drei Paketen: aus DAZN Unlimited, DAZN Standard und DAZN World. Die Pakete kosten unterschiedlich viel, bieten darüber hinaus nicht das Gleiche an. Je teurer das Paket, desto mehr wird freigeschaltet.

Ski alpin, Übertragung: Abfahrt der Herren in Aspen und Super G der Frauen in Kvitfjell heute im Liveticker

Im Liveticker werden wieder beide Rennen angeboten, darum kümmert sich SPOX. Wir beschreiben das Geschehen auf den Pisten detailliert und im Minutentakt mit.

Hier geht es zum Liveticker der Abfahrt der Herren in Aspen.

Hier geht es zum Liveticker des Super-G der Frauen in Kvitfjell.

Ski alpin: Der Stand im Weltcup der Herren

Platz Name Punkte 1. Marco Odermatt 1466 2. Aleksander Aamodt Kilde 1080 3. Henrik Kristoffersen 874 4. Vincent Kriechmayr 767 5. Lucas Braathen 747 6. Loic Meillard 726 7. Marco Schwarz 610 8. Alexis Pinturault 593 9. Manuel Feller 494 10. Daniel Yule 401

Ski alpin: Der Stand im Weltcup der Frauen