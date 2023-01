Ski alpin, Übertragung: Super G der Herren in Cortina d'Ampezzo und Slalom der Frauen in Spindlermühle heute live im TV, Livestream und Liveticker

Sowohl in Italien als auch in Tschechien werden an diesem Samstag Ski Alpin-Wettbewerbe ausgetragen. Die Herren sind im Super-G in Cortina d'Ampezzo gefordert, die Frauen treten zum Slalom in Spindlermühle an. Wie Ihr heute live im TV, Livestream und Liveticker dabei seid, erfahrt Ihr hier.

Sowohl die Herren als auch die Frauen sind am heutigen Samstag in Ski Alpin-Wettbewerben im Einsatz. Während es die Herren beim Super-G im italienischen Cortina d'Ampezzo wissen wollen, geht die Frauen mit dem Slalom im tschechischen Spindlermühle an den Start.

Bei den Herren stehen besonders die zwei Athleten im Vordergrund, die schon jetzt den Super-G-Weltcup unter sich auszumachen scheinen. Der Norweger Aleksander Aamodt Kilde und der Schweizer Marco Odermatt stehen im Ranking ganz vorne und sind auch die beiden Führenden in der Gesamtwertung.

Bei den Frauen zieht die US-amerikanische Ausnahmeathletin Mikaela Shiffrin wieder einmal einsam ihre Kreise. Sowohl in der Slalom-Wertung als auch im Gesamtweltcup liegt sie deutlich an der Spitze. Können die beiden Verfolgerinnen Wendy Holdener (Schweiz) und Petra Vlhová (Slowenien) ihr den Sieg in Tschechien streitig machen? Kann sogar die deutsche Slalom-Hoffnung Lena Dürr etwas ausrichten?

Ihr könnt es live mitverfolgen. Wie Euch das im TV, Livestream und Liveticker möglich ist, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

© getty Wie weit geht es für die deutsche Slalom-Hoffnung Lena Dürr im tschechischen Spindlermühle nach vorne?

Ski alpin, Übertragung: Super G der Herren in Cortina d'Ampezzo und Slalom der Frauen in Spindlermühle heute live im TV und Livestream

Beide Rennen werden im Free-TV übertragen. Sowohl der Super-G der Herren als auch der Slalom der Frauen sind dabei Teil eines vollgepackten Wintersport-Tages im ZDF.

Ab circa 11.10 Uhr überträgt der Sender dann live aus dem italienischen Cortina d'Ampezzo. Michael Pfeiffer und Experte Marco Büchel melden sich live zum einzigen Lauf der Herren am heutigen Samstag. Bei den Frauen wird wiederum nur der zweite Durchgang live im TV ausgestrahlt. Dort geht es ab circa 12.50 Uhr um die begehrten Plätze auf dem Podium. Aus dem tschechischen Spindlermühle berichtet dazu Julius Hilfenhaus.

Auch im Livestream sind die Wettkämpfe parallel zu sehen. Dazu müsst Ihr einfach in der ZDF Mediathek einschalten.

Ebenso zeichnet Eurosport 2 für die Übertragung der beiden Rennen zuständig. Der Zugang zu dem Sender ist allerdings kostenpflichtig. Auch im Online-Auftritt mithilfe des Eurosport Player seid Ihr nur mit einem kostenpflichtigen Abonnement live dabei.

Das gesamte TV-Programm von Eurosport gibt es allerdings auch bei DAZN zu sehen. Dort habt Ihr mehrere Optionen fürs Abo: Der kostengünstigste Tarif, DAZN Standard, liegt bei 24,99 Euro pro Monat. Wer allerdings auf keine Inhalte verzichten und des Weiteren noch einen zweiten parallelen Stream ermöglichen will, benötigt unbedingt DAZN Unlimited. Hiermit gibt's Zugriff auf jegliche Programme der Plattform - für 29,99 Euro pro Monat. Weitere Infos findet Ihr hier.

Ski alpin, Übertragung: Super G der Herren in Cortina d'Ampezzo und Slalom der Frauen in Spindlermühle heute live im TV, Livestream - WEITERE INFOS ZU DAZN

Ski alpin, Übertragung: Super G der Herren in Cortina d'Ampezzo und Slalom der Frauen in Spindlermühle heute im Liveticker

Wer keine der genannten Optionen wahrnehmen kann, sollte unbedingt beim SPOX-Liveticker einschalten. Alle Entscheidungen in beiden Rennen bekommt Ihr dort garantiert näher gebracht.

Ski alpin: Überblick über den Stand des Gesamtweltcups

Ski alpin: Der Stand im Weltcup der Damen

Platz Name Punkte 1 Mikaela Shiffrin 1417 2 Lara Gut-Behrami 861 3 Petra Vlhová 846 4 Federica Brignone 656 5 Marta Bassino 638

Ski alpin: Der Stand im Weltcup der Herren