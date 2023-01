In Flachau findet heute der Nachtslalom der Frauen statt. Hier könnt Ihr beide Durchgänge live verfolgen.

Im österreichischen Flachau wird heute der Weltcup der Frauen mit einem Slalom fortgesetzt. Bei SPOX könnt Ihr das gesamte Rennen im Liveticker verfolgen.

Ski alpin: Slalom der Frauen in Flachau heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Zwei Tage nach dem Riesenslalom von Kranjska Gora steht im Frauen-Weltcup bereits das nächste Rennen auf dem Plan. In Salzburg steigt der berühmte Nachtslalom von Flachau. Zu den Favoritinnen auf den Tagessieg zählt auch heute die US-Amerikanerin Mikaela Shiffrin, die den Slalom-Weltcup anführt, aber auch ansonsten in Topform ist. Im Alter von nur 27 Jahren stellte Shiffrin in Kranjska Gora mit ihrem 82. Karrieresieg den Rekord von Landsfrau Lindsey Vonn ein.

Vor Beginn: Der erste Durchgang wird um 18 Uhr eröffnet, der zweite geht um 20.45 Uhr los.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Slalom der Frauen in Flachau, Österreich.

Ski alpin: Slalom der Frauen in Flachau heute im TV und Livestream

Nicht die ARD, nicht das ZDF, sondern der Bayerische Rundfunk (BR) bietet von den öffentlich-rechtlichen Sendern heute den Slalom im Free-TV und im Livestream an. Jedoch nicht das ganze Rennen, sondern nur den zweiten Durchgang.

Der zweite Sender, der den Slalom im Free-TV überträgt, ist Eurosport. Beim Sportsender lassen sich beide Durchgänge vollständig verfolgen. Dies gilt auch für DAZN, wo die Eurosport-Übertragung angeboten wird, da die beiden Sportanbieter eine gemeinsame Kooperation eingegangen sind.

Für DAZN wird ein Abonnement benötigt, das im Monat 29,99 Euro kostet. Die Jahresvariante wird für 274,99 Euro pro Jahr oder 24,99 Euro pro Monat angeboten.

Ski alpin: Der Stand im Weltcup der Frauen