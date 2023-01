Streif 2023, Übertragung: Wer zeigt / überträgt Abfahrt in Kitzbühel live im TV und Livestream?

Auch in diesem Jahr findet auf der Streif die legendäre Abfahrt in Kitzbühel statt. Doch wer zeigt / überträgt das Ski-alpin-Rennen live im TV und Livestream? SPOX hat für Euch die Antwort.

In Kitzbühel finden auch 2023 erneut gleich zwei Abfahrten auf der legendären Streif statt. Die Hahnenkammrennen in Kitzbühel bestreiten die Skifahrer in diesem Jahr am Freitag, den 20., und am Samstag, den 21. Januar. Die beiden Ski-alpin-Rennen starten jeweils um 11.30 Uhr.

Die Abfahrt in Kitzbühel zählt auch in diesem Jahr zu den prestigeträchtigsten Rennen im Weltcup-Kalender. Das liegt auch an der Strecke: Auf der Streif erreichen die Fahrer Geschwindigkeiten von bis zum 140 km/h. Legendär ist auf der Abfahrtstrecke auch die Mausefalle, die die Skifahrer beim Sprung bis zu 80 Meter weit tragen kann.

Im vergangenen Jahr gewannen in Kitzbühel der Norweger Aleksander Aamodt Kilde und der Schweizer Beat Feuz die beiden Abfahrtsrennen auf der Streif. Kilde ist auch in diesem Jahr auf der Streif einer der Favoriten, Feuz hingegen sucht in diesem Winter noch ein wenig nach seiner Form.

Datum Ort Strecke Start 20. Januar Kitzbühel Streif 11.30 Uhr 21. Januar Kitzbühel Streif 11.30 Uhr

Gleich drei TV-Sender zeigen in diesem Jahr die Abfahrtsrennen in Kitzbühel live und in voller Länge im TV und Livestream. Im Free-TV ist zum einen das ZDF für die Übertragung der Abfahrten zuständig. Jeweils ab 11.20 Uhr startet das ZDF mit seiner Übertragung der Rennen. Der öffentlich-rechtliche Sender überträgt die Ski-alpin-Rennen alternativ im kostenlosen Livestream auf zdf.de und in der ZDF-Mediathek.

© getty Aleksander Aamodt Kilde führt die Abfahrtswertung bei den Männern aktuell an. Er gewann im vergangenen Jahr einer der beiden Abfahrten auf der Streif.

Auch Eurosport zeigt die beiden Abfahrten auf der Streif am 20. und 21. Januar ab 11.30 Uhr live im Free-TV. Der Sportsender bietet Euch zudem die Option das Spektakel in Kitzbühel auf discovery+ im Livestream zu verfolgen.

Zu guter Letzt überträgt DAZN die Abfahrtsrennen in Kitzbühel live und vollumfänglich im Livestream. Auf DAZN seht Ihr die Übertragung von Eurosport. Neben diversen Wintersport-Events, seht Ihr als DAZN-Kunden auch die Champions League, die Freitags- und Sonntagsspiele der Bundesliga, die Serie A, die Ligue 1, die Primera Division, die NBA, die NFL, Boxen, Handball und noch viele weitere Highlights aus der gesamten Sportwelt. Ein Abo kostet bei DAZN 29,99 Euro im Monat oder 274,99 Euro im Jahr.

Hier bei SPOX verfolgen wir für Euch die beiden Abfahrtrennen in Kitzbühel in ausführlichen Livetickern. Bei uns verpasst Ihr nichts von der Action auf der Streif.

