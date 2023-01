Vom 17. bis 22. Januar findet für die Skifahrer der Weltcup in Kitzbühel statt und damit auch die legendären Hahnenkamm-Rennen. Doch warum finden in diesem Jahr zwei Abfahrten auf der Streif statt? SPOX hat für Euch die Antwort.

Das Hahnenkamm-Rennen in Kitzbühel ist die spektakulärste und prestigeträchtigste Abfahrt im Weltcup-Kalender. In diesem Jahr finden auf der Streif gleich zwei Abfahrtsrennen statt.

Zum Auftakt des Weltcup-Wochenendes steht am Freitag, den 20. Januar, um 11.30 Uhr die erste Abfahrt für die Skifahrer auf dem Programm. Das zweite Hahnenkamm-Rennen beginnt am Samstag, den 21. Januar, ebenfalls um 11.30 Uhr.

Kitzbühel 2023: Darum finden in diesem Jahr zwei Abfahrten auf der Streif statt

Nach 2021 und 2022 finden auch in diesem Jahr auf der Streif gleich zwei Abfahrten statt. Neben den beiden Abfahrtsrennen am Freitag und Samstag, wird am Sonntag, den 23. Januar, zudem der Slalom auf dem Ganslernhang ausgetragen.

Traditionell standen in den vergangenen Jahren beim Weltcup-Wochenende in Kitzbühel mit der Abfahrt, dem Super G und dem Slalom gleich drei Disziplinen auf dem Programm. Im Vergleich zu den Abfahrtsrennen auf der Streif, erfreute sich der Super G in Kitzbühel jedoch deutlich weniger Beliebtheit. Der Andrang der Fans auf das Hahnenkamm-Rennen war dagegen umso größer. Ein Super G findet daher in Kitzbühel in diesem Jahr nicht statt, das Rennen wird durch eine zweite Abfahrt ersetzt.

Aufgrund der Corona-Pandemie sahen in den vergangenen beiden Jahren nur wenige Zuschauer das Spektakel auf der Streif. Vor der Pandemie war der Ansturm der Fans jedoch enorm - bis zum 45.000 Zuschauer verfolgten die Abfahrtsrennen auf der Streif. Auch um dem erwarteten Besucherandrang gerecht zu werden, finden in diesem Jahr gleich zwei Abfahrten in Kitzbühel statt.

Kitzbühel 2023: Darum finden in diesem Jahr zwei Abfahrten auf der Streif statt - Die Rennen im Überblick

Datum Ort Strecke Start 20. Januar Kitzbühel Streif 11.30 Uhr 21. Januar Kitzbühel Streif 11.30 Uhr

Kitzbühel 2023: Die Hahnenkamm-Rennen live im TV und Livestream

Im Free-TV überträgt am 20. und 21. Januar das ZDF die beiden Hahnenkamm-Rennen live. Jeweils um 11.20 Uhr startet der öffentlich-rechtliche Sender mit der Übertragung der Abfahrten. Das ZDF zeigt die Ski-alpin-Rennen zudem im kostenlosen Livestream auf zdf.de und in der ZDF-Mediathek.

Auf Eurosport 2 seht Ihr die Abfahrten auf der Streif ebenfalls live und in voller Länge. Dort seht Ihr die Wettkämpfe pünktlich zum Rennstart ab 11.30 Uhr. Eurosport bietet Euch darüber hinaus die Möglichkeit das Spektakel in Kitzbühel im Livestream zu verfolgen. Den kostenpflichtigen Livestream des Sportsenders findet Ihr auf discovery+.

Der Norweger Aleksander Aamodt Kilde gewann im vergangenen Jahr die Abfahrt in Kitzbühel. Er gilt auch in diesem Jahr als einer der Topfavoriten auf den Sieg.

Auch DAZN überträgt die beiden Abfahrten in Kitzbühel live und vollumfänglich im Livestream. Auf dem TV-Sender seht Ihr die Übertragung von Eurosport. Mit einem DAZN-Abo seht Ihr, neben diversen Wintersport-Event, auch die Freitags-und Sonntagsspiele der Bundesliga, die Serie A, die Primera Division, die Ligue 1, die NFL, die NBA, Tennis, Boxen, Handball und noch viele weitere Highlights aus der gesamten Sportwelt. DAZN bietet Euch die Möglichkeit drei Abo-Varianten zu wählen, die Euch monatlich zwischen 39,99 Euro um 9,99 Euro kosten. Alle Infos dazu findet Ihr hier.

