In Kitzbühel findet heute die legendäre Streif-Abfahrt statt. Kann sich der Norweger Aleksander Aamodt Kilde den Doppelsieg holen? Das zweite Speedrennen am Hahnenkamm tickern wir live mit.

Nach der ersten Streif-Abfahrt am vergangenen Freitag bestreiten die Skirennfahrer heute die originale - nicht verkürzte - Abfahrt am Hahnenkamm in Tirol. Das legendäre Rennen wird heute bei SPOX live getickert.

Streif: Abfahrt in Kitzbühel heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Die heutige Abfahrt ist bereits die zweite, die an diesem Wochenende in Kitzbühel stattfindet. Am vergangenen Freitag fuhren die Speedspezialisten eine verkürzte Streif-Abfahrt. Heute wird nun die originale Abfahrt bestritten. Am Freitag triumphierte Aleksander Aamodt Kilde, der zugleich auch den Abfahrtsweltcup anführt, vor dem französischen Duo Johan Clarey und Blaise Giezendanner.

Vor Beginn: Das Speedrennen wird um 13.30 Uhr mit dem ersten Läufer eröffnet.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zur Original-Abfahrt auf der Streif in Kitzbühel.

Streif: Abfahrt in Kitzbühel heute im TV und Livestream

Die ARD ist für die Free-TV-Übertragung der Original-Abfahrt in Kitzbühel zuständig und bietet zudem auch einen kostenlosen Livestream an. Eurosport dagegen überträgt das Rennen auf Eurosport 2 im Pay-TV. Auf das Angebot von Eurosport könnt Ihr zudem auch via DAZN zugreifen, weil die beiden Sportanbieter gemeinsam kooperieren.

DAZN verlangt für sein Abonnement entweder 14,99 Euro pro Monat oder 149,99 Euro pro Jahr. Dafür bekommt Ihr Zugang auf Sportarten wie Fußball, Handball, Darts oder US-Sport.

Streif heute live: Die Startliste der Abfahrt in Kitzbühel