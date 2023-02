Ski alpin, Übertragung heute live: Slalom der Herren in Chamonix im TV, Livestream und Liveticker

Die Ski-alpin-Herren bestreiten heute in Chamonix einen Slalom - den letzten vor der WM. Wie Ihr das Rennen live im TV, Livestream und Liveticker sehen könnt, erklärt SPOX.

Am heutigen Samstag (4. Februar) findet im französischen Chamonix die Generalprobe für die bevorstehende Weltmeisterschaft in Courchevel/Méribel statt. Die männliche Ski-Elite stürzt sich in den östlichen Alpen Frankreichs für den Slalom gleich zweimal hinunter. Zuerst um 9.30 Uhr, wenn der erste Durchgang ansteht, dann um 12.30 Uhr noch einmal für den zweiten Lauf.

Es ist der achte Slalom der Saison, der Norweger Lucas Braathen führt den Slalomweltcup vor seinem Landsmann Henrik Kristoffersen und Daniel Yule an.

Am 7. Februar steigen die Herren dann mit einer Alpinen Kombination in die WM in Courchevel ein.

Ski alpin, Übertragung heute live: Slalom der Herren in Chamonix im TV und Livestream

Der Slalom der Herren wird heute von mehreren Sendern angeboten. Im Free-TV ist das Rennen sowohl in der ARD als auch bei Eurosport 1 zu sehen. Beide Anbieter übertragen beide Durchgänge. Die ARD zeigt den ersten Lauf um 9.25 Uhr, den zweiten um 12.35 Uhr. Bei Eurosport 1 geht die Übertragung des ersten Laufes um 9.15 Uhr los, der finale Durchgang wird um 12.15 Uhr gezeigt.

© getty Linus Straßer liegt auf Rang sechs im Slalomweltcup.

Beide Sender stellen zudem jeweils auch einen Livestream zur Verfügung. Der Stream der ARD ist bei sportschau.de kostenlos abrufbar. Für discovery+ fallen hingegen Kosten an.

Weil Eurosport gemeinsam mit DAZN kooperiert, können auch DAZN-Kunden auf die Eurosport-Übertragung zugreifen. Eurosport 1 und Eurosport 2 werden täglich rund um die Uhr auf der DAZN-Plattform angeboten. Den Weg zum Livestream-Repertoire wird mit einem kostenpflichtigen Abonnement freigeschaltet. Zur Verfügung stehen drei Pakete: DAZN Unlimited, DAZN Standard und DAZN World.

Ski alpin, Übertragung heute live: Slalom der Herren in Chamonix im TV und Livestream - WEITERE INFORMATIONEN ZU DAZN

Ski alpin, Übertragung heute live: Slalom der Herren in Chamonix im Liveticker

Auch SPOX ist heute mit von der Partie, wenn die Herren in Chamonix den Slalom bestreiten. Wir beschreiben das Geschehen auf der Piste in Form eines Livetickers mit.

Hier geht es zum Liveticker des Slaloms der Herren in Chamonix.

Ski alpin: Der Stand im Weltcup der Herren