Die Biathleten bestreiten heute in Ruhpolding einen Massenstart. SPOX tickert das Rennen live mit.

Zum Abschluss des Biathlon-Weltcups in Ruhpolding sind die Herren noch einmal für den Massenstart im Einsatz. Hier wird das Rennen live getickert.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Klicke hier für den Refresh der Seite.

Biathlon: Massenstart der Herren in Ruhpolding JETZT im Liveticker

Vor Beginn: Neben dem besten Deutschen im Weltcup, der aktuell auf Platz fünf in der Gesamtwertung zu finden ist, Benedikt Doll, startet auch Roman Rees mit der Nummer neun im Massenstart. Außerdem dabei sind David Zobel (22), Justus Strelow (25) und Johannes Kühn (29).

Vor Beginn: Nach dem Einzelrennen am Mittwoch und der Staffel am Freitag steigt heute mit dem Massenstart der dritte und letzte Herren-Wettkampf im Rahmen des Weltcups in Ruhpolding. In der Staffel landeten die DSV-Athleten auf dem Podest (Platz 2). Was ist heute drin, wenn jeder auf sich alleine gestellt ist?

Vor Beginn: Um 12.30 Uhr geht das 15 Kilometer lange Rennen los.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Biathlon-Massenstart der Herren im bayerischen Ruhpolding.

© getty Benedikt Doll ist im Moment Deutschlands bester Biathlet.

Biathlon: Massenstart der Herren in Ruhpolding heute im TV und Livestream

Die ARD und Eurosport bieten den Massenstart sowohl im Free-TV als auch im Livestream an. Bei sportschau.de wird der ARD-Livestream gratis angeboten, für discovery+ fallen hingegen Kosten an.

Außerdem kümmert sich auch DAZN um die Übertragung im Livestream, weil der Streamingdienst gemeinsam mit Eurosport kooperiert, weswegen Eurosport 1 und Eurosport 2 rund um die Uhr bei DAZN angeboten werden. Für DAZN wird ein Abo benötigt, seit kurzem stehen diesbezüglich drei verschiedene Pakete zur Verfügung.

Biathlon: Der Stand im Weltcup der Herren

Rang Name Punkte 1 Johannes Thingnes Bø 869 2 Sturla Holm Lægreid 725 3 Vetle Sjåstad Christiansen 428 4 Quentin Fillon Maillet 409 5 Benedikt Doll 369 6 Johannes Dale 366 7 Tarjei Bø 341 8 Fabien Claude 329 9 Roman Rees 326 10 Martin Ponsiluoma 322