Der Biathlon-Weltcup im französischen Annecy geht weiter! Heute steht sowohl für die Herren als auch die Damen die Disziplin Verfolgung auf dem Plan. Alle Infos zur Übertragung im TV, Livestream und Liveticker gibt's hier.

Nachdem die Herren und Damen der Biathlon-Welt in den vergangenen Tagen bereits ihren Sprint in Annecy absolviert haben, steht nun das nächste Rennen bevor: Die Verfolgung.

Biathlon, Übertragung: Verfolgung der Herren und Frauen in Annecy heute live im TV, Livestream und Liveticker - Der Zeitplan

Das Auftaktrennen des Tages bestreiten die Männer ab 12.10 Uhr. Die Frauen folgen direkt im Anschluss um 14.15 Uhr.

Datum Start Disziplin 15.12.2022 (Do) 14:10 Sprint Männer 10 km 16.12.2022 (Fr) 14:15 Sprint Frauen 7,5 km 17.12.2022 (Sa) 12:10 Verfolgung Männer 12,5 km 17.12.2022 (Sa) 14:15 Verfolgung Frauen 10 km 18.12.2022 (So) 12:10 Massenstart Männer 15 km 18.12.2022 (So) 14:15 Massenstart Frauen 12,5 km

Biathlon, Übertragung: Verfolgung der Herren und Frauen in Annecy heute live im TV und Livestream

Die heutigen Verfolgungsrennen werden erneut von den zwei Anbietern ARD und Eurosport übertragen. Allerdings zeigt nur einer der beiden alle Sessions kostenfrei. SPOX gibt Euch alle Infos, die Ihr braucht.

Session Beginn Übertragung im TV Übertragung im Livestream Verfolgung Männer 12,5 km 12.10 Uhr ARD

Eurosport 2 ARD-Mediathek

JOYN+, DAZN Verfolgung Frauen 10 km 14.15 Uhr ARD

Eurosport 1 ARD-Mediathek

JOYN, DAZN

Biathlon, Übertragung: Verfolgung der Herren und Frauen in Annecy heute live im Free-TV

Der öffentlich-rechtliche Sender ARD überträgt im Rahmen der sportschau-Sendung beide Rennen live und in voller Länge. Der Ausstrahlungsstart wird jeweils zehn Minuten vor Rennbeginn, also 12.00 Uhr respektive 14.05 Uhr stattfinden.

Der Privatsender Eurosport 1 zeigt hingegen nur das zweite Event, das Verfolgungsrennen der Damen, im Free-TV (ab 14.05 Uhr). Die erste Session könnt Ihr lediglich auf dem kostenpflichtigen Kanal Eurosport 2 verfolgen (ab 11.55 Uhr).

© getty Denise Herrmann-Wick hat beim Sprint in Hochfilzen den ersten deutschen Sieg der neuen Saison eingefahren.

Biathlon, Übertragung: Verfolgung der Herren und Frauen in Annecy heute im kostenlosen Livestream

Das Erste bietet in der hauseigenen Mediathek zudem einen Stream zum Live-Programm an - auch dieser ist kostenfrei. Über diesen Link gelangt Ihr direkt dahin.

Wer nun aber lieber auf die Übertragung von Eurosport zurückgreifen will, hat mehrere Optionen. Über die kostenfreie Version von JOYN lässt sich der erste Kanal ganz einfach verfolgen, der zweite ist allerdings nur in der Pro-Version enthalten. Wer also beide Sessions sehen will, muss in Besitz dessen sein.

Alternativ dazu könnt Ihr auch das Abo von DAZN in Betracht ziehen. Hiermit bekommt Ihr ebenfalls Zugriff auf beide Sender. Darüber hinaus stehen jedoch noch zahlreiche weitere Sportveranstaltungen im Programmplan des Streamingdienstes. Unter anderem der Großteil der UEFA Champions League, die Fußball-Bundesliga, zahlreiche amerikanische Sportligen wie die NFL und NBA sowie die anstehenden Darts WM sind nur hier verfügbar. Weitere Infos zu den Inhalten, Modellen und Preisen findet Ihr hier.

Biathlon, Übertragung: Verfolgung der Herren und Frauen in Annecy heute live im TV und Livestream - WEITERE INFOS ZU DAZN

Biathlon, Übertragung: Verfolgung der Herren und Frauen in Annecy heute im Liveticker

Beide Sessions werden wir von SPOX auch im Liveticker begleiten. Dank Updates im Minutentakt bleibt Ihr hier immer auf dem neuesten Stand.

Hier geht's zum Liveticker des Verfolgungsrennens der Herren

Hier geht's zum Liveticker des Verfolgungsrennens der Damen

Biathlon, Übertragung: Verfolgung der Herren und Frauen in Annecy heute live im TV, Livestream und Liveticker - Der aktuelle Stand im Gesamtweltcup

Herren

Rang Name Punkte 1 Johannes Thingnes Bø 389 2 Sturla Holm Laegreid 325 3 Emilien Jacquelin 253 4 Sebastian Samuelsson 199 5 Martin Ponsiluoma 194 6 Niklas Hartweg 189 7 Roman Rees 171 8 Quentin Fillon Maillet 170 9 Filip Fjeld Andersen 155 10 Jesper Nelin 151 ... 13 Benedikt Doll 130 14 David Zobel 126 16 Justus Strelow 123

Damen