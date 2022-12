Der dritte Biathlon-Weltcup der Saison 2022/23 ist in vollem Gange. Am heutigen Freitag sind wieder die Damen in der Disziplin Sprint gefordert. Alle Infos hinsichtlich der Übertragung im TV, Livestream und Liveticker gibt's in diesem Artikel.

Nach zwei vollendeten Weltcups in den Monaten November und Dezember steht in diesen Tagen der letzte des laufenden Kalenderjahres an. Als Austragungsort dient das Skigebiet Annecy-Le Grand Bornand in den französischen Alpen.

Nach den zuletzt überzeugenden Auftritten der deutschen Biathletinnen ist man im DSV-Team aktuell bester Dinge. Insbesondere in der Disziplin Sprint verspricht man sich immer wieder Top-Ergebnisse. Beim Saisonauftakt in Kontiolahti fuhren alle vier Damen in die Top 11. Im österreichischen Hochfilzen sicherte sich Denise Herrmann-Wick gar den ersten Platz.

Biathlon, Übertragung: Sprint der Frauen in Annecy heute live im TV, Livestream und Liveticker - Der Zeitplan beim Weltcup

Datum Start Disziplin 15.12.2022 14:10 Sprint Männer 10 km 16.12.2022 14:15 Sprint Frauen 7,5 km 17.12.2022 12:10 Verfolgung Männer 12,5 km 17.12.2022 14:15 Verfolgung Frauen 10 km 18.12.2022 12:10 Massenstart Männer 15 km 18.12.2022 14:15 Massenstart Frauen 12,5 km

Biathlon, Übertragung: Sprint der Frauen in Annecy heute live im TV und Livestream

Das Sprintrennen der Damen wird heute sowohl in der ARD als auch beim Privatsender Eurosport zu sehen sein. Alle Infos zu den Übertragungszeiten und Zugriffsbeschränkungen haben wir Euch im Folgenden zusammengefasst.

Biathlon, Übertragung: Sprint der Frauen in Annecy heute live im TV

Im Ersten wird die Berichterstattung zum Rennen um zirka 14.05 Uhr ihren Anfang nehmen. Die Übertragung des Sprints folgt damit direkt auf den nordischen Kombinationslanglauf der Herren (10km) in Ramsau.

Wer das Spektakel hingegen bei Eurosport im Auge behalten will, kann ab 14.10 Uhr den Kanal einschalten. Die Dauer des Events wird auf rund 80 Minuten geschätzt.

Biathlon, Übertragung: Sprint der Frauen in Annecy heute im Livestream

Beide Anbieter stellen darüber hinaus auch einen Livestream zur Verfügung. Die Übertragung der ARD findet sich in der hauseigenen Mediathek des öffentlich-rechtlichen Senders. Über diesen Link kommt Ihr direkt dahin.

Den alternativen Stream von Eurosport könnt Ihr dagegen über verschiedene Plattformen verfolgen. Eine kostenfreie Option bietet der Live-TV-Anbieter JOYN, der den ersten Eurosport-Kanal komplett kostenfrei für alle im Programm integriert hat. Hier müsst Ihr jedoch mit zusätzlichen Werbeunterbrechungen rechnen. Wer darauf verzichten will, sollte ein Abonnement des Streamingdienstes DAZN in Betracht ziehen. Hier findet Ihr nicht nur den ersten Eurosport-Kanal, sondern auch noch den zweiten. Mit der UEFA Champions League, der Bundesliga, der Darts-WM oder auch zahlreichen Spielen der NFL und NBA kommt hier wohl jeder Sportfan auf seine Kosten. Weitere Infos zu den Angeboten, Inhalten und Preisen findet Ihr unter diesem Link.

Biathlon, Übertragung: Sprint der Frauen in Annecy heute im Liveticker bei SPOX

Eine dritte Option bieten wir von SPOX selbst an: Unseren hauseigenen Liveticker. Hier versorgen wir Euch im Minutentakt mit allen relevanten Informationen rund um Geschehen im französischen Annecy. Schaut vorbei!

Hier geht's zum Liveticker

