Beim Weltcup in Annecy steht heute der Sprint der Frauen auf dem Plan. Hier wird das Rennen live getickert.

Auf den gestrigen Sprint der Herren folgt heute der Sprint der Frauen in Annecy. Wie treten die deutschen Biathletinnen auf? SPOX tickert Geschehen live mit.

Biathlon: Sprint der Frauen in Annecy heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Nachdem gestern die Herren den Weltcup im französischen Annecy eröffnet haben, sind am heutigen Freitag nun auch die Frauen an der Reihe. Auch sie beginnen die Wettkämpfe mit einem Sprint. Denise Herrmann-Wick gewann den vergangenen Sprint in Hochfilzen, was ist heute möglich?

Vor Beginn: Das Rennen über 7,5 Kilometer geht um 14.15 Uhr los.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Sprint der Frauen in Annecy (Frankreich).

© getty Denise Herrmann-Wick gewann den Sprint in Hochfilzen.

Biathlon: Sprint der Frauen in Annecy heute im TV und Livestream

Die ARD bietet den Sprint der Frauen sowohl im Free-TV als auch im kostenlosen Livestream an. Auch Eurosport ist mit einer Free-TV-Übertragung und einem Livestream zur Stelle. Allerdings ist der Livestream nicht gratis, sondern mit Kosten verbunden.

Ebenfalls kostenpflichtig ist der Zugriff auf DAZN, das wegen der Kooperation mit Eurosport auch den Sprint überträgt.

Für das dafür benötigte Abonnement fallen 29,99 Euro pro Monat und 274,99 Euro pro Jahr an.

Biathlon: Der Weltcup in Annecy

Datum Start Disziplin 15.12.2022 (Do) 14:10 Sprint Männer 10 km 16.12.2022 (Fr) 14:15 Sprint Frauen 7,5 km 17.12.2022 (Sa) 12:10 Verfolgung Männer 12,5 km 17.12.2022 (Sa) 14:15 Verfolgung Frauen 10 km 18.12.2022 (So) 12:10 Massenstart Männer 15 km 18.12.2022 (So) 14:15 Massenstart Frauen 12,5 km