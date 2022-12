Die Biathletinnen bestreiten heute in Hochfilzen einen Sprint über 7,5 Kilometer. Hier könnt Ihr den Wettkampf live verfolgen.

Der Biathlon-Weltcup in Hochfilzen wird heute mit dem Sprint der Frauen eröffnet. Im Liveticker von SPOX könnt Ihr das Geschehen in der österreichischen Gemeinde live verfolgen.

Biathlon: Sprint der Frauen in Hochfilzen heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Zum Auftakt des Weltcups in Hochfilzen bestreiten die Biathletinnen heute einen Sprint über 7,5 Kilometer. Nach dem guten Start in die Saison - Vanessa Vogt etwa lief im Einzelrennen auf Rang vier, in der Staffel wurde man Zweiter - peilen die Frauen heute ein ähnliches Ergebnis an.

Vor Beginn: Das Rennen geht um 14.10 Uhr los.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Sprint der Frauen in Hochfilzen (Österreich).

© getty Denise Herrmann-Wick nimmt am Sprint in Hochfilzen teil.

Biathlon: Sprint der Frauen in Hochfilzen heute im TV und Livestream

Das ZDF und Eurosport bieten das Rennen im Free-TV und im Livestream an. Dabei ist der Livestream des ZDF bei zdf.de kostenlos nutzbar, der Eurosport-Player ist hingegen kostenpflichtig.

Als weiterer Anbieter kümmert sich auch DAZN um die Übertragung des Sprints. Möglich macht dies die Kooperation zwischen DAZN und Eurosport.

Doch auch für DAZN muss bezahlt werden: entweder 29,99 Euro pro Monat oder 274,99 Euro pro Jahr.

Biathlon: Die Termine beim Weltcup in Hochfilzen