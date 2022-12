Im Weltcup geht es für die Skifahrer am Montag weiter mit dem 2. Riesenslalom in Alta Badia. Alle Informationen zu der Übertragung des Riesenslaloms der Männer und wo Ihr das Ski-alpin-Rennen heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Am heutigen Montag, den 19. Dezember, steht für die Männer der 2. Riesenslalom in Alta Badia auf dem Programm. Um 10 Uhr startet auf der Gran Risa der 1. Durchgang des Ski-alpin-Rennens. Der finale Kampf um den Sieg in Alta Badia beginnt später am Tag um 13.30 Uhr.

Schon gestern duellierten sich die Skirennfahrer beim Riesenslalom in Alta Badia. Das Rennen gewann der Norweger Lucas Braathen vor seinem Landsmann Henrik Kristoffersen und dem Gesamtweltcupführenden Marco Odermatt. Odermatt ging als klarer Favorit in den Wettkampf. Nach einem durchwachsenen 1. Lauf, verbesserte er sich schlussendlich auf einen guten dritten Rang. Auch heute sind die Augen auf den Schweizer gerichtet.

DSV-Athlet Alexander Schmid fuhr am gestrigen Tag nur knapp am Podium vorbei. Nach dem 1. Durchgang lag er auf einem aussichtsreichen vierten Rang. Im finalen Durchgang musste Schmid ein wenig abreißen lassen. Er beendete das Weltcup-Rennen als Achter. Gelingt dem Deutschen heute der Sprung auf das Podium?

Ski alpin, Übertragung: Riesenslalom der Herren in Alta Badia heute live im TV, Livestream und Liveticker - Die Infos im Überblick

Gran Risa Übertragung im TV: Eurosport, BR

Übertragung im Livestream: DAZN , Eurosport Player, BR -Mediathek

, -Mediathek Liveticker: SPOX

Ski alpin, Übertragung: Riesenslalom der Herren in Alta Badia heute live im TV und Livestream

Gleich zwei Sender zeigen den Riesenslalom der Männer in Alta Badia live und in voller Länge im Free-TV. Zum einen seht Ihr das Rennen heute auf Eurosport ab 9.45 Uhr. Der Sportsender bietet Euch alternativ die Option den Riesenslalom mit dem kostenpflichtigen Eurosport Player im Livestream zu verfolgen.

© getty Kann Alexander Schmid heute um einen Podestplatz kämpfen?

Ebenfalls im Free-TV überträgt der BR den Riesenslalom der Männer in Alta Badia heute live und vollumfänglich. Der öffentlich-rechtliche Sender beginnt mit seiner Übertragung des Ski-alpin-Rennens um 09.50 Uhr. In der Mediathek des Bayerischen Rundfunks findet Ihr darüber hinaus den kostenlosen Livestream des Senders.

Im Livestream seht Ihr den Riesenslalom der Männer in Alta Badia am heutigen Tag ebenfalls auf DAZN. Der Sender zeigt dabei die Übertragung von Eurosport. DAZN und Eurosport sind eine Kooperation eingegangen, die Euch die Möglichkeit bietet alle Inhalte von Eurosport 1 und Eurosport 2 live und in voller Länge in Livestream zu erleben.

Auf DAZN seht Ihr den Riesenslalom in Alta Badia heute mit Eurem Laptop im Browser oder mit der DAZN-App. Ein Abo kostet bei DAZN 274,99 Euro im Jahr oder 29,99 Euro im Monat. Neben diversen Wintersport-Events überträgt DAZN auch die NBA, die NFL, die Darts WM, die Freitags-und Sonntagsspiele der Bundesliga, die Champions League, die Serie A, die Ligue 1, die Primera Division, Boxen, Handball und noch viele weitere Highlights aus der gesamten Sportwelt.

Ski alpin, Übertragung: Riesenslalom der Herren in Alta Badia heute im Liveticker

SPOX begleitet für Euch den Riesenslalom der Männer in Alta Badia im Liveticker. Bei uns verpasst Ihr heute keine Sekunde des Weltcup-Rennens. Hier findet Ihr den Liveticker von SPOX.

