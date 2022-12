Beim Ski alpin treten die Männer in Alta Badia heute zum Riesenslalom an. Hier kann man diesen im Liveticker verfolgen.

Ski alpin: Riesenslalom der Herren in Alta Badia heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Schauplatz ist bei den Herren wie schon am Samstag Alta Badia in Südtirol. Dort werden sie dann auch am morgigen Montag gefordert, wenn der zweite Riesenslalom ansteht.

Vor Beginn: Für die Männer geht es beim Ski alpin nach der zweiten Abfahrt am gestrigen Samstag am heutigen Sonntag mit dem Riesenslalom weiter. Dieser ist bereits für 10 Uhr angesetzt.

Vor Beginn: Willkommen im Liveticker!

Ski alpin: Riesenslalom der Herren in Alta Badia heute live im TV und Livestream

Wer den Rieseslalom der Ski-alpin-Männer heute live miterleben möchte, bekommt auch die Gelegenheit dazu - und das bei nicht nur einem Sender. Im Free-TV überträgt einerseits die ARD, das auch online via Livestream.

Zudem ist Eurosport auf Eurosport 1 mit von der Partie, der Livestream des Sportsenders ist dagegen kostenpflichtig. Hierbei handelt es sich um den Eurosport Player. Wertvoller Tipp: Als Kunde von DAZN kann man den Eurosport-Livestream auch einfach bei DAZN abrufen. Das ermöglicht eine Kooperation zwischen den Sendern. Ein Monatsabo bei DAZN kostet 29,99 Euro pro Monat, ein Jahresabo 24,99 Euro pro Monat.

