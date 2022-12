Beim Biathlon-Weltcup in Annecy geht es heute mit einer Verfolgung der Herren weiter. Das Rennen wird im Liveticker angeboten.

Nach dem Sprint geht es bei den Biathleten heute mit der Verfolgung in Annecy weiter. Wir bei SPOX beschreiben das gesamte Renngeschehen ausführlich mit.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Klicke hier für den Refresh der Seite.

Biathlon: Verfolgung der Herren in Annecy heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Die heutige Verfolgung ist das zweite Rennen im Rahmen des Weltcups in Annecy (Le Grand Bornand). Am Donnerstag waren die Biathleten nämlich bereits für den Sprint im Einsatz, der aus deutscher Sicht mit einem guten Ergebnis endete - zumindest, was einen Läufer betrifft. Benedikt Doll raste auf Rang drei. Der nächste Deutsche, Philipp Horn, beendete das Rennen auf Platz 19.

Vor Beginn: Das Rennen geht um 12.10 Uhr los.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zur Verfolgung der Herren in Annecy (Frankreich).

© getty Benedikt Doll wurde im Sprint Dritter.

Biathlon: Verfolgung der Herren in Annecy heute im TV und Livestream

Wer die Verfolgung der Herren heute live verfolgen möchte, hat mehrere Möglichkeiten. Im Free-TV etwa ist es in der ARD zu sehen. Eurosport benutzt dagegen für das Rennen seinen Pay-TV-Sender Eurosport 2.

Was die Übertragung im Livestream angeht, sind sowohl die ARD als auch Eurosport verantwortlich. Der Livestream der ARD ist bei sportschau.de kostenlos auffindbar, der von Eurosport dagegen ist kostenpflichtig.

Auch DAZN stellt einen Livestream zur Verfügung, dafür ist ein Abo notwendig, das im Monat 29,99 Euro kostet und im Jahr 274,99 Euro.

Biathlon: Der Weltcup in Annecy

Datum Start Disziplin 15.12.2022 (Do) 14:10 Sprint Männer 10 km 16.12.2022 (Fr) 14:15 Sprint Frauen 7,5 km 17.12.2022 (Sa) 12:10 Verfolgung Männer 12,5 km 17.12.2022 (Sa) 14:15 Verfolgung Frauen 10 km 18.12.2022 (So) 12:10 Massenstart Männer 15 km 18.12.2022 (So) 14:15 Massenstart Frauen 12,5 km