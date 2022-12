In Annecy steht heute die Verfolgung der Frauen an. Bei SPOX könnt Ihr das Rennen live mitverfolgen.

Denise Herrmann-Wick hofft nach dem Podestplatz im Sprint heute auch in der Verfolgung auf ein gutes Ergebnis, wenn die Biathletinnen erneut in Annecy unterwegs sind. SPOX tickert das Rennen mit.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Klicke hier für den Refresh der Seite.

Biathlon: Verfolgung der Frauen in Annecy heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Tag zwei beim Weltcup der Frauen in Annecy: Gestern war noch der Sprint im Fokus, heute ist es die Verfolgung. Aus deutscher Sicht stach eine Athletin gestern besonders heraus: Denise Herrmann-Wick lief nämlich erneut aufs Podest. Hinter dem schwedischen Duo Anna Magnusson und Linn Persson wurde die Deutsche Dritte. Erst auf Rang 24 folgt mit Franziska Preuß die zweitbeste DSV-Athletin.

Vor Beginn: Um 14.15 Uhr geht das Rennen in Frankreich los.

Vor Beginn: Herzlich willkommen zur Verfolgung der Frauen in Annecy.

© getty Denise Herrmann-Wick ist in guter Form.

Biathlon: Verfolgung der Frauen in Annecy heute im TV und Livestream

Für die Übertragung der Verfolgung in Annecy wurden mehrere Anbieter beauftragt. Im Free-TV ist das Rennen sowohl in der ARD als auch bei Eurosport 1 zu sehen. Auch in Sachen Livestream sind die ARD und Eurosport die richtigen Ansprechpartner.

Dazu aber auch DAZN, der wegen der Kooperation mit Eurosport beide Eurosportkanäle 24 Stunden täglich anbietet, jedoch auch 29,99 Euro pro Monat oder 274,99 Euro pro Jahr für das Abonnement fordert.

Biathlon: Der Weltcup in Annecy