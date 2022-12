Ski alpin, Übertragung heute live: Riesenslalom der Herren in Alta Badia und Super G der Frauen in St. Moritz im TV, Livestream und Liveticker

Volle Action im Ski-Weltcup! Die Herren sind in Alta Badia im Riesenslalom gefragt, die Frauen bestreiten einen Super-G in St. Moritz. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr beide Rennen heute live im TV, Livestream und Liveticker sehen könnt.

Im Ski-Weltcup geht es munter weiter. Auch am heutigen Sonntag, den 18. Dezember, bestreiten sowohl die Skirennfahrer als auch die Skirennfahrerinnen je einen Wettkampf. Nachdem die Herren für drei Speedrennen in Folge in Gröden um Punkte gekämpft haben, steht heute nun wieder ein Riesenslalom in Alta Badia an. Dafür müssen sie auch nicht lange reisen, da Alta Badia wie Gröden in Südtirol, also im Norden Italiens liegt.

Die Frauen schließen ihr Speedwochenende in St. Moritz mit einem Super-G ab. Es ist das dritte Rennen am dritten Tag in der Schweiz.

Der Ski-Tag beginnt um 10 Uhr in den Südtiroler Dolomiten, wenn der erste Durchgang im Riesenslalom ansteht, der zweite Lauf steigt dann um 13.30 Uhr. Das Frauen-Rennen beginnt um 11.30 Uhr.

Ski alpin: Der heutige Rennplan

Datum Uhrzeit Rennen Geschlecht So., 19.12. 10 Uhr 1. Durchgang - Riesenslalom in Alta Badia Herren So., 19.12. 11.30 Uhr Super-G in St. Moritz Frauen So., 19.12. 13.30 Uhr 2. Durchgang - Riesenslalom in Alta Badia Herren

© getty Alexander Schmid ist Sechster im Riesenslalom-Weltcup.

Ski alpin, Übertragung heute live: Riesenslalom der Herren in Alta Badia und Super G der Frauen in St. Moritz im TV und Livestream

Die Übertragung der Rennen heute gestaltet sich folgendermaßen: Eurosport überträgt den Super-G der Frauen in St. Moritz und den ersten Durchgang des Männer-Riesenslaloms in Alta Badia im Free-TV auf Eurosport 1. Wer den zweiten Durchgang danach live bei Eurosport schauen möchte, muss auf den Pay-TV-Sender Eurosport 2 umschalten, weil dort der Lauf gezeigt wird.

Ähnlich sieht es auch in der ARD aus. Der öffentlich-rechtliche Sender zeigt den Super-G der Frauen und den ersten Lauf der Herren im Free-TV - nicht jedoch den zweiten. Einzig im kostenlosen Livestream bei sportschau.de lassen sich dann beide Läufe der Herren und der ganze Super-G der Frauen kostenlos und live verfolgen.

Nicht nur die ARD stellt einen Livestream bereit, auch Eurosport ist mit einem zur Stelle. Dieser ist nur gegen ein Abonnement für den Eurosport-Player freischaltbar. Wer allerdings schon im Besitz eines DAZN-Abos ist, braucht den Eurosport-Player nicht, da Eurosport 1 und Eurosport 2 wegen der gemeinsamen Kooperation bereits bei DAZN angeboten werden.

DAZN selbst verlangt jedoch ebenfalls ein Abo, das mit einem Preis in Höhe von 29,99 Euro pro Monat und 274,99 Euro pro Jahr versehen ist.

Ski alpin, Übertragung heute live: Riesenslalom der Herren in Alta Badia und Super G der Frauen in St. Moritz im Liveticker

Beide Rennen könnt Ihr auch auf eine andere Art und Weise verfolgen. Diese Option bietet SPOX in Form von Livetickern an.

Hier geht es zum Liveticker des Riesenslaloms in Alta Badia.

Hier geht es zum Liveticker des Super-G in St. Moritz.

Ski alpin: Die Weltcupstände - Top 10

Herren:

Platz Name Punkte 1 Marco Odermatt 636 2 Aleksander Aamodt Kilde 525 3 Matthias Mayer 268 4 Vincent Kriechmayr 252 5 Lucas Braathen 215 6 Johan Clarey 198 7 James Crawford 191 8 Manuel Feller 175 9 Alexis Pinturault 162 10 Henrik Kristoffersen 145

Frauen: