Biathlon, Übertragung heute live: Einzelrennen der Herren in Kontiolahti im TV, Livestream und Liveticker

Endlich ist es so weit! In Kontiolahti wird heute die Biathlon-Saison 2022/23 mit einem Einzelrennen der Herren eröffnet. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr den Wettkampf live im TV, Livestream und Liveticker sehen könnt.

Das lange Warten hat endlich ein Ende! Nachdem die Ski-alpin- und die Skisprung-Saison bereits eröffnet wurden, folgen am heutigen Dienstag, den 29. November, die Biathleten, die im finnischen Kontiolahti ihre Saison eröffnen. Die Herren machen dabei den Anfang, um 13.15 Uhr geht das Einzelrennen über 20 Kilometer über die Bühne, die Damen sind erst morgen an der Reihe.

Den Weltcup in Kontiolahti setzen die Herren dann am Donnerstag (1. Dezember) mit der ersten Staffel der Saison fort. Der Sprint ist für den Samstag (3. Dezember), die Verfolgung für den Sonntag (4. Dezember) angesetzt.

Biathlon, Übertragung heute live: Einzelrennen der Herren in Kontiolahti im TV und Livestream

Auch in dieser Saison sind die beiden öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF die richtigen Ansprechpartner, was die Übertragung von Biathlon-Wettkämpfen im Free-TV angeht. Pro Rennen ist jedoch nur einer der beiden an der Reihe. Im Falle des heutigen Einzelrennens in Kontiolahti ist es die ARD. Um 13 Uhr werden diesbezüglich die ersten Livebilder geliefert, dafür wird Michael Antwerpes als Moderator eingesetzt, während Wilfried Hark danach in die Rolle des Kommentatoren schlüpft.

Die ARD ermöglicht es nicht nur, das Rennen im TV, sondern auch im Livestream zu schauen. Dafür müsst Ihr sportschau.de aufrufen, wofür kein Abonnement oder irgendwelche Zahlungen benötigt werden.

© getty Die Biathlon-Saison geht am 29. November in Kontiolahti los.

Eine weitere Möglichkeit, live mit dabei zu sein, bietet Eurosport an. Dort wird das Einzelrennen ab 13 Uhr im Free-TV übertragen. Nebenbei lässt es sich jedoch auch im kostenpflichtigen Eurosport-Player verfolgen.

DAZN ist ebenfalls eine mögliche Anlaufstelle, um den Saisonauftakt zu schauen. Den Grund dafür gibt die Kooperation zwischen DAZN und Eurosport, die beide Eurosportsender (Eurosport 1 und Eurosport 2) auf der DAZN-Plattform anbietet - und das 24 Stunden täglich.

Auf das Angebot des Streamingdienstes könnt Ihr nur mit einem Abonnement zugreifen, das es für 29,99 Euro je Monat oder 274,99 Euro pro Jahr zu holen gibt. Jedoch bekommt Ihr damit nicht nur die Biathlon-Livestreams freigeschaltet, sondern eine ganze Palette an Sportübertragungen. Fußball, Tennis, Handball, Radsport, Motorsport, MMA, Wrestling und noch mehr - bei DAZN ist für jeden etwas dabei.

Biathlon, Übertragung heute live: Einzelrennen der Herren in Kontiolahti im TV und Livestream - WEITERE INFORMATIONEN ZU DAZN

Biathlon, Übertragung heute live: Einzelrennen der Herren in Kontiolahti im Liveticker

SPOX tickert den Biathlon-Auftakt für alle jene, die auf die TV- und Livestream-Angebote nicht zugreifen können, live mit.

Hier geht es zum Liveticker des Einzelrennens der Herren in Kontiolahti.

Biathlon: Die Termine beim Weltcup in Kontiolahti