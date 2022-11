Biathlon, Weltcupauftakt in Kontiolahti: Zeitplan, Disziplinen, Übertragung im TV und Livestream

In wenigen Wochen wird die Biathlon-Saison 2022/23 in Kontiolahti eröffnet. Zeitplan, Disziplinen, Übertragung im TV und Livestream - hier erfahrt Ihr, was Ihr zum Auftakt in Finnland wissen müsst.

Nachdem die Ski-alpin- und Skisprung-Weltcups bereits laufen, ist als nächste große Wintersportart Biathlon an der Reihe. Die Saison 2022/23 geht nämlich in wenigen Wochen, am 29. November, im finnischen Kontiolahti los. Insgesamt bilden neun verschiedene Standorte zusammen den Weltcup-Kalender, darunter Ruhpolding als einziger deutscher Weltcup.

Trotzdem bleibt Ruhpolding nicht der einzige deutsche Ort, in dem die Biathletinnen und Biathleten antreten werden. Zwischen den Weltcups in Antholz (Italien) und Nove Mesto (Tschechien) findet in Oberhof nämlich noch die Weltmeisterschaft statt.

SPOX wirft einen genaueren Blick auf den Saison-Auftakt in Kontiolahti und liefert Infos zum Zeitplan, den Disziplinen und zur Übertragung im TV und Livestream.

Biathlon, Weltcupauftakt in Kontiolahti: Zeitplan, Disziplinen

Am Dienstag, den 29. November, beginnen die Männer die Wettkämpfe in Kontiolahti mit einem Einzellauf (20 km). Die Frauen sind dann einen Tag später in derselben Disziplin (15 km) und zur selben Uhrzeit - 13.15 Uhr - gefragt.

© getty Die Biathlon-Saison geht am 29. November in Kontiolahti los.

Nach den Einzelläufen sind dann die Staffelläufe an der Reihe, diese bestreiten die Frauen und Männer am selben Tag, am 1. Dezember. Die Männer bestreiten ihren um 11 Uhr, die Frauen um 13.35 Uhr.

Danach folgt ein Ruhetag, ehe am 3. Dezember die Sprints anstehen. Der zehn Kilometer lange Sprint der Männer geht um 10.45 Uhr los, der 7,5 Kilometer lange Sprint der Frauen um 13.45 Uhr.

Am finalen Tag, am 4. Dezember, werden schließlich die beiden Verfolgungen absolviert: die der Männer um 12.15 Uhr, die der Frauen um 14.15 Uhr.

Biathlon: Die Termine beim Weltcup in Kontiolahti

Datum Start Disziplin 29.11.2022 (Di) 13:15 Einzel Männer 20 km 30.11.2022 (Mi) 13:15 Einzel Frauen 15 km 01.12.2022 (Do) 11:00 Staffel Männer 4 x 7,5 km 01.12.2022 (Do) 13:35 Staffel Frauen 4 x 6 km 03.12.2022 (Sa) 10:45 Sprint Männer 10 km 03.12.2022 (Sa) 13:45 Sprint Frauen 7,5 km 04.12.2022 (So) 12:15 Verfolgung Männer 12,5 km 04.12.2022 (So) 14:15 Verfolgung Frauen 10 km

Biathlon, Weltcupauftakt in Kontiolahti: Übertragung im TV und Livestream

Im Vergleich zur abgelaufenen Saison hat sich in Sachen Übertragung nichts geändert. Die Rennen werden im Free-TV entweder von der ARD oder dem ZDF übertragen. Was dabei im frei empfangbaren Fernsehen gezeigt wird, bieten die beiden öffentlich-rechtlichen Sender jeweils stets im kostenlosen Livestream an: die ARD bei sportschau.de, das ZDF bei zdf.de.

Auch bei Eurosport sind sämtliche Rennen im Free-TV zu sehen. Eurosport 1 ist dabei ein Free-TV-Sender, Eurosport 2 dagegen ein Pay-TV-Sender. Eurosport bietet das im TV gezeigte ebenso im Livestream an, dieser ist jedoch kostenpflichtig und nur gegen ein Abo freischaltbar.

Da Eurosport eine Kooperation mit DAZN eingegangen ist, wird alles, was bei Eurosport 1 und Eurosport 2 übertragen wird, auch bei DAZN angeboten - und das rund um die Uhr.

Auch für DAZN wird ein Abonnement benötigt, die Kosten für dieses liegen bei 29,99 Euro pro Monat und 274,99 Euro pro Jahr. Damit bekommt Ihr jedoch auch Zugriff auf eine Menge anderer Sportarten: auf Tennis, Handball, Motorsport, Radsport, US-Sport (NBA und NFL), Fußball und noch mehr.

Biathlon, Weltcupauftakt in Kontiolahti: Übertragung im TV und Livestream - WEITERE INFORMATIONEN ZU DAZN

Biathlon: Der Weltcup-Kalender 2022/23