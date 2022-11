Der Start der neuen Biathlon-Saison 2022/23 rückt von Tag zu Tag näher. Wann ist es endlich so weit? Wo findet der erste Weltcup überhaupt statt? Hier bei SPOX erfahrt Ihr es.

Die Ski-alpin-Saison wurde vor wenigen Wochen mit einem Riesenslalom eröffnet, die Skisprung-Saison folgt am Samstag mit dem Einzelspringen in Wisla, Polen, fehlt also nur noch die Biathlon-Saison. Auch die Biathletinnen und Biathleten befinden sich aktuell in der Vorbereitungsphase.

Doch wo und wann genau geht es los? SPOX hat die Antwort.

Biathlon, Auftakt: Wann und wo findet der erste Weltcup der Saison 2022/23 statt?

Lange dauert es nicht mehr, bis die Biathlon-Saison 2022/23 beginnt, doch gedulden müssen sich die Fans trotzdem noch ein wenig. Eröffnet wird der Kampf um den Gesamtweltcup am 29. November in der ostfinnischen Gemeinde Kontiolahti. Den Auftakt dabei machen die Herren, die um 13.15 Uhr einen Einzellauf (20 km) absolvieren. Die Damen sind dann direkt am Tag darauf in derselben Disziplin (15 km) zur selben Uhrzeit im Einsatz.

© getty Die Biathlon-Saison geht am 29. November in Kontiolahti los.

In Kontiolahti bleiben die Biathletinnen und Biathleten bis zum 4. Dezember. Am 1. Dezember sind die Damen und Herren für die jeweilige Staffel im Einsatz, am 3. Dezember folgen die Sprints, am 4. Dezember dann die Verfolgungen.

Biathlon: Die Termine beim Weltcup in Kontiolahti

Datum Start Disziplin 29.11.2022 (Di) 13:15 Einzel Männer 20 km 30.11.2022 (Mi) 13:15 Einzel Frauen 15 km 01.12.2022 (Do) 11:00 Staffel Männer 4 x 7,5 km 01.12.2022 (Do) 13:35 Staffel Frauen 4 x 6 km 03.12.2022 (Sa) 10:45 Sprint Männer 10 km 03.12.2022 (Sa) 13:45 Sprint Frauen 7,5 km 04.12.2022 (So) 12:15 Verfolgung Männer 12,5 km 04.12.2022 (So) 14:15 Verfolgung Frauen 10 km

Wintersport: Absagen und Schneemangel zu Beginn der Saison

Der Start in die Wintersport-Saison verläuft bislang ziemlich holprig. Alleine bei den alpinen Rennfahrerinnen und Rennfahrern mussten witterungsbedingt und wegen Schneemangels bereits fünf Rennen abgesagt werden, lediglich der Riesenslalom der Herren konnte wie geplant stattfinden.

Im Skispringen ist noch keine Absage bekannt, jedoch sind auch dort einige Sachen anders. Weil die Skisprung-Saison wegen der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar früher beginnt als geplant, gibt es beim Auftakt in Wisla nicht genug Schnee, sodass auf grünen Matten gesprungen wird anstelle von Schnee. Wird der Biathlon-Auftakt reibungsloser ablaufen?

Biathlon: Der Weltcup-Kalender 2022/23

Neun Stationen bilden in dieser Saison den Weltcup-Kalender, dazwischen findet in Oberhof die Weltmeisterschaft statt. Vom 11. bis 15. Januar ist im bayerischen Ruhpolding zudem der fünfte Weltcup der Saison geplant. Beendet werden soll der Weltcup dann in der norwegischen Hauptstadt Oslo, wo es vom 16. bis 19. März zur Sache geht.