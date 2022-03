Ski alpin, Übertragung heute live: Riesenslalom der Damen und Slalom der Herren in Courchevel im TV, Livestream und Liveticker

Heute endet der Alpin-Weltcup der Damen und Herren mit zwei Rennen in Courchevel. Wie Ihr diese live im TV, im Livestream und im Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Ski alpin, Riesenslalom der Damen und Slalom der Herren in Courchevel: Datum, Zeit, Ort, Infos

Am heutigen Sonntag, 20. März, endet der Ski-Weltcup 2021/22 mit zwei Rennen. Beim Weltcup-Finale in Courchevel und Meribel stehen zum Saison-Finale ein Riesenslalom der Damen und ein Slalom der Herren auf dem Programm. Los geht's um 9 Uhr mit dem 1. Riesenslalom-Lauf, weiter geht's um 10.30 Uhr mit dem 1. Lauf im Slalom. Um 12 Uhr (Riesenslalom) und um 13.30 Uhr (Slalom) beginnen die jeweils 2. Läufe.

In beiden Rennen geht es heute darum, wer sich den Sieg in der Disziplinenwertung und damit eine kleine Kristallkugel holt. Für reichlich Spannung ist also gesorgt.

Im Riesenslalom-Weltcup der Damen führt vor dem letzten Rennen Sara Hector (Schweden/522 Punkte) vor Tessa Worley (Frankreich/517), Gesamt-Weltcup-Siegerin Mikaela Shiffrin (USA/471) und Petra Vlhova (Slowakei/431). Diese vier fahrerinnen haben noch Chancen auf den Riesenslalom-Gesamtsieg.

Nicht minder spannend ist die Ausgangslage im Slalom der Herren. Hier können sogar noch fünf Fahrer die Disziplinenwertung gewinnen: Henrik Kristoffersen (Norwegen/371), Lucas Braaten (Norwegen/323), Linus Straßer (Deutschland/307), Manuel Feller (Österreich/301) und Daniel Yule (Schweiz/283)

Ski alpin: Das heutige Programm in Courchevel im Überblick

Datum Uhrzeit Disziplin Geschlecht Sonntag, 20. März 9 Uhr / 12 Uhr Riesenslalom Damen Sonntag, 20. März 10.30 Uhr / 13.30 Uhr Slalom Herren

Ski alpin, Übertragung heute live: Riesenslalom der Damen und Slalom der Herren in Courchevel im TV und Livestream

Auch heute gibt es die volle Ladung Ski alpin live im TV und im Livestream. Ihr könnt beide Rennen live verfolgen.

Ski alpin, Übertragung heute live: Riesenslalom der Damen und Slalom der Herren in Courchevel im TV

Im frei empfangbaren Fernsehen zeichnen heute Eurosport und das ZDF für die Live-Übertragungen vom Weltcup-Finale verantwortlich. Auf Eurosport 1 seht Ihr alle vier Läufe heute live im Free-TV. Das ZDF zeigt den 1. Lauf des Riesenslaloms der Damen um 10.15 Uhr in einer kurzen Zusammenfassung, die weiteren drei Läufe gibt es dann live zu sehen.

Ski alpin, Übertragung heute live: Riesenslalom der Damen und Slalom der Herren in Courchevel im Livestream

Die heutigen Alpin-Übertragungen des ZDF und von Eurosport könnt Ihr heute selbstverständlich auch im Livestream verfolgen. Kostenlos ist das über die ZDF-Mediathek möglich, kostenpflichtig ist dagegen der Eurosport Player.

Auch DAZN zeigt heute beide Rennen live, da der Streamingdienst mit Eurosport eine Kooperation pflegt und dadurch DAZN-Nutzern Zugang auf die Eurosportkanäle verschafft wird.

© getty Sara Hector geht als Führende im Riesenslalom-Weltcup in das letzte Saisonrennen.

Ski alpin, Übertragung heute live: Riesenslalom der Damen und Slalom der Herren in Courchevel im Liveticker

Auch am letzten Tag des Alpin-Weltcups ist SPOX für alle Skifans mit ausführlichen Livetickern da. Sowohl der Riesenslalom der Damen als auch der Slalom der Herren werden für Euch von uns getickert.

Hier geht's zum Liveticker Riesenslalom der Damen.

Hier geht's zum Liveticker Slalom der Herren.

Ski alpin: Die Stände im Gesamt-Weltcup

Herren

Platz Name Punkte 1. Marco Odermatt 1.639 2. Aleksander Aamodt Kilde 1.172 3. Matthias Mayer 880 4. Henrik Kristoffersen 874 5. Vincent Kriechmayr 840 6. Beat Feuz 820 7. Dominik Paris 680 8. Lucas Braathen 631 9. Manuel Feller 627 10. Alexis Pinturault 585

Damen