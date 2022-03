Ski alpin: Slalom der Damen in Courchevel JETZT im Liveticker

Beim Weltcup-Finale der Alpinen steigt heute der Slalom der Damen. Hier könnt Ihr beide Läufe des letzten Saison-Slaloms im Liveticker verfolgen.

Letzter Slalom der Damen in der Saison 2021/22! Kann Lena Dürr beim Weltcup-Finale heute Petra Vlhova und Mikaela Shiffrin hinter sich lassen? Die Antwort darauf geben wir Euch in unserem Liveticker.

Ski alpin: Slalom der Damen in Courchevel heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Swiss-Team will auf das Podest

Das Ziel der Schweizerinnen ist, dass am Ende mit eine Läuferin unter den Top-Drei platziert sein soll. Dafür sind sowohl Michelle Gisin (Startnummer 1) als auch Wendy Holdener (7) zuständig, die in dieser Saison jeweils zweimal im Slalom auf dem Podest standen und als Doppelsitze der Eidgenossen in den Wettbewerb gehen. Als dritte Starterin komplettiert Camille Rast (19) das Aufgebot, die sich in diesem Winter stark verbessert hat und mittlerweile ebenso auf dem Sprung in die Weltspitze ist.

Vor Beginn: Das ÖSV-Quartett

Trotz der reduzierten Teilnehmerzahl stehen immerhin noch fünf Athletinnen des österreichischen Skiverbandes am Start. Besonders gespannt sind wir auf Katharina Liensberger (Startnummer 6), die in der Vorwoche den Slalom im schwedischen Aare gewinnen konnte. Auch Katharina Truppe (9) sowie Katharina Huber (11) sind in der ersten Gruppe dabei. Darüber hinaus vertreten Katharina Gallhuber (17) sowie Chiara Mayr (21) die rot-weiß-roten Farben.

Vor Beginn: Dürr vertritt den DSV

Der deutsche Skiverband rechnet sich durch Lena Dürr (Startnummer 5) gute Chancen auf eine vordere Platzierung aus. In diesem Winter ist die 30-Jährige vom SV Germering endlich in der Weltspitze angekommen und konnte insgesamt drei Podestplätze einfahren. Dadurch ist für die 30-Jährige auch der dritten Rang in der Disziplinenwertung ist noch erreichbar, denn mit 357 Zähler liegt die DSV-Läuferin nur 15 Punkte hinter der Österrreicherin Katharina Liensberger.

Vor Beginn: Kleine Kristallkugel geht an Vlhova

Im Slalom der Frauen steht nur noch der Kampf um den Tageserfolg auf dem Spiel. Während die kleine Kristallkugel für den ersten Platz in der Slalomwertung an die Slowakin Petra Vlhova geht, machte Mikaela Shiffrin aus den USA durch ihre herausragenden Auftritte bei den beiden Speed-Rennen vorzeitig den Sieg im Gesamtweltcup klar. Beide Athletinnen zählen aber auch heute wieder zum engsten Kreis der Favoritinnen dazu.

Vor Beginn: Herzlich willkommen!

Hallo und herzlich willkommen zum alpinen Weltcup-Finale in Meribel! Nun sind auch bei den Frauen zum Abschluss der Saison die Technikerinnen an der Reihe. Ab 10:30 Uhr startet der erste Durchgang des Slaloms.

Vor Beginn: Die Siegerin im Slalom-Weltcup 2021/22 steht bereits vor dem heutigen Rennen fest: Petra Vlhova. Die Slowakin will aber auch das letzte Slalomrennen der Saison gewinnen, muss sich dabei aber harter Konkurrenz stellen, vor allem in Person von Gesamt-Weltcupsiegerin Mikaela Shiffrin. Auch Lena Dürr zählt heute zum Kreis der Favoritinnen.

Vor Beginn: Am vorletzten Tag des Weltcupfinales in Courchevel und Meribel beginnt der 1. Slalom-Lauf heute um 10.30 Uhr. Der entscheidende 2. Lauf geht ab 13.30 Uhr über die Bühne.

Ski alpin: Slalom der Damen in Courchevel heute live im TV und Livestream

Den Slalom der Damen könnt Ihr heute live im Free-TV auf Eurosport und im ZDF sehen. Einen Livestream zu beiden Läufen findet Ihr auf sportstudio.de (kostenlos) oder im Eurosport Player (kostenpflichtig).

Zu guter Letzt habt Ihr auch noch die Möglichkeit, den Slalom bei DAZN live zu verfolgen. Dort könnt Ihr Euch nämlich dank einer Kooperation mit Eurosport ohne zusätzliche Kosten in die beiden Kanäle Eurosport 1 und Eurosport 2 reinklicken.

DAZN könnt Ihr Euch entweder ganz flexibel im Monatsabo für 29,99 Euro sichern, oder beim Jahresabo für 274,99 Euro ein wenig Geld einsparen.

