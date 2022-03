Der Super-G-Weltcup der Herren geht heute mit einem Rennen in Courchevel zu Ende. SPOX bietet das Rennen im Liveticker an.

Aleksander Aamodt Kilde steht als Gewinner des Super-G-Weltcups bereits fest. Nichtsdestotrotz geht es auch heute um 100 Punkte, die der Tagessieger heute bekommt. Im Liveticker von SPOX könnt Ihr mitverfolgen, wer den letzten Super-G der Saison gewinnt.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Klicke hier für den Refresh der Seite.

Ski alpin: Super G der Herren in Courchevel heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Vor dem Super-G-Abschluss ist der Kampf um die kleine Kristallkugel bereits beendet. Der Norweger Aleksander Aamodt Kilde steht als Sieger bereits fest. Der Abstand zum Zweiten Matthias Mayer ist einfach zu groß - 130 Punkte. Aamodt Kilde kann man deshalb als den besten Speedfahrer der Saison betrachten, vor allem da er sich gestern auch die Abfahrtskrone sicherte.

Vor Beginn: Der erste Läufer verlässt um 11.30 Uhr das Starthaus.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Super-G der Herren in Courchevel.

Ski alpin: Super G der Herren in Courchevel heute im TV und Livestream

Im Free-TV bieten heute das ZDF und Eurosport 1 das Rennen in Courchevel an. Wenn es um die Übertragung im Livestream geht, sind ebenfalls das ZDF und Eurosport dafür zuständig. Der öffentlich-rechtliche Sender bietet seinen Livestream gratis an, Eurosport hingegen nur gegen ein kostenpflichtiges Abonnement.

DAZN-Abonnenten sind dieser Preisbarriere bereits durch Abschluss des Abos ausgewichen, da beide Eurosportsender wegen der gemeinsamen Kooperation auf der Plattform von DAZN abrufbar sind. Die Kosten für das DAZN-Abo betragen 29,99 Euro pro Monat und 274,99 Euro pro Jahr.

Artikel und Videos zum Thema Spitzensport live auf DAZN. Jetzt anmelden! Jederzeit monatlich kündbar.

Ski alpin: Der Stand im Weltcup der Herren