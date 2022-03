In Courchevel steigt heute der letzte Damen-Super-G der Saison. Bei SPOX könnt Ihr das Ski-alpin-Rennen im Liveticker verfolgen.

Ski alpin: Super G der Damen in Courchevel JETZT im Liveticker - Die Top-5 im Überblick

Rang Name Zeit 1. - - 2. - - 3. - - 4. - - 5. - -

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Klicke hier für den Refresh der Seite.

Ski alpin: Super G der Damen in Courchevel JETZT im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Weidle vertritt Deutschland! Als 21. im Super-G-Weltcup hat sich Kira Weidle für dieses Weltcupfinale qualifizieren können. Die Deutsche wird heute mit der Startnummer 20 in das Rennen gehen und würde gerne noch einige Weltcuppunkte holen.

Vor Beginn: Auch die Schweiz dezimiert! Auch bei den Schweizerinnen fehlt eine der Top-Fahrerinnen. Corinne Suter (Platz Acht im Weltcup) geht im Super G nicht an den Start. Die größten Hoffnungen liegen deshalb unter anderem auf Lara Gut-Behrami und Jasmine Flury.

Vor Beginn: Nicht alle am Start! In den Weltcupfinals sind bekanntermaßen ohnehin nur die besten Fahrerinnen in dieser Disziplin am Start, doch nicht alle nehmen das Angebot auch war. Heute startet das Rennen beispielsweise ohne Cornelia Hütter und Ariane Raedler. Die beiden Österreicherinnen hätten sich noch in die Top Ten des Weltcups fahren können. Mit Tamara Tippler und Mirjam Puchner sind die beiden besten ÖSV-Starterinnen aber mit dabei.

Vor Beginn: Die großen Entscheidungen sind gefallen! In Sachen Kristallkugeln wird der Super G vermutlich nicht allzu viele Auswirkung haben. Die kleine Kugel geht ohnehin an Federica Brignone, die im Super G klar vor ihren beiden Teamkolleginnen Elena Curtoni und Sofia Goggia führt. Im Kampf um den Gesamtweltcup hat Mikaela Shiffrin mit ihrem gestrigen Abfahrtssieg einen großen Schritt gemacht und ist nun kaum noch einzuholen.

Vor Beginn: In den französischen Alpen geht es heute nur noch um Platz zwei im Super-G-Weltcup. Die kleine Kristallkugel hat die Italienerin Federica Brignone bereits fix in der Tasche. 133 Punkte groß ist der Vorsprung auf die Zweite Elena Curtoni.

Vor Beginn: Das Rennen geht um 10 Uhr los.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Super-G der Damen in Courchevel, Frankreich.

Ski alpin: Super G der Damen in Courchevel heute im TV und Livestream

Zwei Sender bieten den Super-G der Damen heute im Free-TV an: das ZDF und Eurosport. Darüber hinaus sind dieselben zwei Anbieter auch für die Übertragung im Livestream verantwortlich. Während das ZDF seinen Livestream gratis anbietet, verlangt Eurosport Kosten für das dafür benötigte Abonnement.

Alle, die bereits DAZN-Kunden sind, müssen für den Eurosport-Livestream nicht extra draufzahlen. Eurosport 1 und Eurosport 2 sind nämlich bereits Teil des DAZN-Angebots.

Die Kosten für das Abo betragen entweder 29,99 Euro pro Monat oder 274,99 Euro pro Jahr.

Artikel und Videos zum Thema Spitzensport live auf DAZN. Jetzt anmelden! Jederzeit monatlich kündbar.

Ski alpin: Der Stand im Weltcup der Damen