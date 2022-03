Die Biathlon-Herren absolvieren in Kontiolahti heute ihre Staffel. SPOX begleitet das Rennen im Liveticker.

Im finnischen Kontiolahti findet am heutigen Freitag im Biathlon die Staffel der Herren statt. Hier im Liveticker verpasst Ihr nichts.

Biathlon: Staffel der Herren in Kontiolahti heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Bis Sonntag sind die Herren in Kontiolahti übrigens im Einsatz. Am Samstag und Sonntag stehen je zwei weitere Wettkämpfe an.

Vor Beginn: Nach den Olympischen Winterspielen in Peking geht es für die Herren im Biathlon nun weiter. Auf dem Programm steht die Staffel, die sie im finnischen Kontiolahti bestreiten. Viermal 7,5 Kilometer müssen sie zurückspulen. Los geht es um 14.30 Uhr.

Vor Beginn: Hallo und willkommen im Liveticker!

Biathlon: Staffel der Herren in Kontiolahti heute live im TV und Livestream

Verfolgen könnt Ihr die Staffel heute bei nicht nur einem Sender. Sowohl das ZDF als auch Eurosport 1 bieten eine Übertragung an.

Und beide haben zu der Ausstrahlung dann auch einen Livestream parat. Während der des ZDF kostenlos abrufbar ist, lässt sich der von Eurosport aber nur gegen Geld nutzen. Eine Möglichkeit ist der Eurosport Player.

Wer aber bereits Kunde bei DAZN ist, kann sich auch einfach dort reinklicken, um nicht zusätzlich etwas zu zahlen. DAZN hat Eurosport wegen einer Kooperation nämlich ebenfalls bei sich auf der Plattform im Angebot.

Biathlon, Übertragung: Staffel der Herren in Kontiolahti heute im Liveticker - Wettkampfprogramm in Kontiolahti