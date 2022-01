Vierschanzentournee heute live, Übertragung: 1. Springen in Bischofshofen im TV, Livestream und Liveticker

Die 70. Auflage der Vierschanzentournee hat sich zur Dreischanzentournee entwickelt. Nach der Absage des gestrigen Wettkampfes in Innsbruck wird nun zwei Mal in Bischofshofen gesprungen - heute findet das 1. Springen statt. Wo Ihr dieses live im TV, im Livestream und im Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Vierschanzentournee heute live, Übertragung: 1. Springen in Bischofshofen - Ort, Datum, Zeit, Infos

Auf geht's in die letzte Station der Vierschanzentournee 2021/22! Bischofshofen (Österreich) ist zwar die letzte Station der Tournee, jedoch finden dort noch zwei Wettkämpfe statt. Der Grund: Gestern hätte eigentlich das Bergiselspringen in Innsbruck stattfinden sollen, aber ein Föhnsturm machte dem einen Strich durch die Rechnung.

So findet am heutigen Mittwoch, 5. Januar, auf der Paul-Außerleitner-Schanze das erste von zwei Springen in Bischofshofen statt. Um 13 Uhr wird zuerst die Qualifikation absolviert, um 16.30 Uhr beginnt dann der 1. Wertungsdurchgang.

Das eigentliche Dreikönigsspringen und der Abschluss der Tournee steigt dann wie geplant morgen um 17.30 Uhr.

Wettbewerb Datum Uhrzeit Ereignis 3. Springen der Tournee (Bischofshofen als Ersatz für Innsbruck) Mittwoch, 5. Januar 2022 13.00 Uhr Qualifikation 16.30 Uhr 1. Wertungsdurchgang 4. Springen der Tournee (Dreikönigsspringen in Bischofshofen) Donnerstag, 6. Januar 2022 14.30 Uhr Qualifikation 17.30 Uhr 1. Wertungsdurchgang

© getty Wegen des zu starken Windes musste das Bergiselspringen in Innsbruck abgesagt und nach Bischofshofen verlegt werden.

Vierschanzentournee heute live, Übertragung: 1. Springen in Bischofshofen im TV und Livestream

Das 1. Springen in Bischofshofen wird heute gleich von mehreren Anbietern live im TV und im Livestream übertragen. Wer für die Live-Übertragungen verantwortlich ist, verraten wir Euch in den folgenden Abschnitten.

Vierschanzentournee heute live, Übertragung: 1. Springen in Bischofshofen im Free-TV

Im Free-TV läuft das 1. Springen heute auf zwei Sendern. Die Übertragungsrechte liegen nämlich bei der ARD und bei Eurosport.

Im öffentlich-rechtlichen Fernsehen beginnt die Übertragung mit Moderatorin Lea Wagner, Experte Sven Hannawald und Kommentator Tom Bartels auf Das Erste um 16.05 Uhr. Dann geht auch Eurosport mit der Live-Übertragung in Bischofshofen auf Sendung. Für den Privatsender kommentiert Gerhard Leinauer.

Vierschanzentournee heute live, Übertragung: 1. Springen in Bischofshofen im Livestream

Ihr seid heute zu Beginn des Wettkampfes unterwegs und könnt diese deshalb nicht live im Free-TV verfolgen? Da sowohl die ARD als auch Eurosport diverse Livestreams anbieten, könnt Ihr sie dennoch auf verschiedenen Endgeräten live verfolgen.

Nichts bezahlen müsst Ihr für den Livestream der ARD in der ARD-Mediathek oder auf sportschau.de. Nur mit einem Abo kann die Qualifikation heute dagegen über den Eurosport Player, dem offiziellen Eurosport-Streamingkanal, verfolgt werden. Es gibt aber auch eine kostenlose Variante, und zwar beim Live-TV-Anbieter JOYN.

Auch Kunden von DAZN können die Qualifikation heute auf dessen Plattform live verfolgen. Der Streamingdienst und Eurosport sind eine Kooperation eingegangen, die es Euch erlaubt auf DAZN die Übertragungen des Sportsenders auf den beiden Kanälen Eurosport 1 und Eurosport 2 zu sehen.

Vierschanzentournee heute live, Übertragung: 1. Springen in Bischofshofen im Liveticker

Alle Sprünge des Nachmittags in Bischofshofen könnt Ihr im Liveticker von SPOX mitverfolgen. Auch morgen bieten wir zum Dreikönigsspringen einen ausführlichen Liveticker an.

Hier geht's zum Liveticker: 1. Springen in Bischofshofen.

Vierschanzentournee heute live, Übertragung: 1. Springen in Bischofshofen im TV, Livestream und Liveticker - Die Infos im Überblick

Event: 1. Springen in Bischofshofen

1. Springen in Bischofshofen Datum: 6. Januar 2022

6. Januar 2022 Beginn: 16.30 Uhr

16.30 Uhr Übertragung im TV: ARD, Eurosport

Übertragung im Livestream: DAZN , ARD-Mediathek, Eurosport Player, Joyn

, Übertragung im Liveticker: SPOX

