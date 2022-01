Die Skispringer bestreiten vor dem 1. Wertungsdurchgang zuerst die Qualifikation in Bischofshofen, der dritten Station bei der Vierschanzentournee. Hier könnt Ihr die Quali im Liveticker verfolgen.

Bevor heute in Bischofshofen der erste von zwei Wettkämpfen über die Bühne geht, müssen sich die Springer erst einmal in der Qualifikation beweisen, um sich überhaupt ein Ticket für das späte Springen zu sichern. In unserem Liveticker verpasst Ihr keinen Sprung.

Skispringen - Vierschanzentournee: Qualifikation in Bischofshofen heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Als Ersatz für das Bergiselspringen in Innsbruck, das gestern wegen des starken Windes abgesagt wurde, sind die Skispringer für das dritte Springen bei der Vierschanzentournee nun in Bischofshofen im Einsatz. Nach der ersten Hälfte führt der Japaner Ryoyu Kobayashi weiterhin die Gesamtwertung an. Um 16.30 Uhr wird abhängig vom Ergebnis aus der Qualifikation der 1. Wertungsdurchgang bestritten.

Vor Beginn: Die Quali auf der Paul-Außerleitner-Schanze beginnt um 13 Uhr.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zur Qualifikation beim 1. Springen in Bischofshofen.

Skispringen - Vierschanzentournee: Qualifikation in Bischofshofen heute im TV und Livestream

Wie üblich übertragen die ARD und Eurosport die Qualifikation im Free-TV. Im Livestream haben die beiden Sender ebenfalls je eine Übertragung parat. Zudem bietet auch DAZN eine Möglichkeit, das Springen live zu verfolgen.

Die Kooperation zwischen DAZN und Eurosport ermöglicht es, dass Eurosport 1 und Eurosport 2 auch bei DAZN laufen - und das durchgehend.

Für das DAZN-Abonnement fallen im Monat entweder 14,99 Euro oder im Jahr 149,99 Euro an.

Vierschanzentournee: Gesamtstand nach dem 2. Springen