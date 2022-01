Die zweite Hälfte der Vierschanzentournee geht heute mit dem Bergiselspringen in Innsbruck los. SPOX tickert für Euch den Skisprung-Wettkampf live mit.

Auf die zwei Stationen in Deutschland folgen bei der Vierschanzentournee nun zwei Wettkämpfe in Österreich. Zuerst sind die Athleten heute in Innsbruck gefragt. Können die Deutschen den Abstand zum Führenden Ryoyu Kobayashi verkleinern?

Vierschanzentournee: Bergiselspringen in Innsbruck heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Nach den Springen in Oberstdorf (Auftaktspringen) und Garmisch-Partenkirchen (Neujahrsspringen) liegt der Japaner Ryoyu Kobayashi in der Gesamtwertung vorne. Auch heute in Innsbruck geht der Tournee-Sieger von 2018/19 wieder als Favorit in den Wettkampf, nachdem er in der gestrigen Qualifikation Erster war. Bester Deutscher ist momentan Markus Eisenbichler. Der 30-Jährige ist aktuell Vierter in der Gesamtwertung und dabei vor seinem Landsmann Karl Geiger, der Sechster ist.

Vor Beginn: Um 13.30 Uhr geht der 1. Wertungsdurchgang auf der Bergiselschanze los.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Bergiselspringen in Innsbruck. Es ist die dritte Station bei der Vierschanzentournee.

Vierschanzentournee: Bergiselspringen in Innsbruck heute im TV und Livestream

Mehrere Anbieter sind für die Übertragung verantwortlich. Das ZDF bietet das Bergiselspringen im Free-TV und im kostenlosen Livestream an. Auch Eurosport überträgt die Sprünge im Free-TV und im Livestream. Dieser ist jedoch kostenpflichtig.

Dadurch dass Eurosport den Wettkampf überträgt, könnt Ihr das Springen auch bei DAZN verfolgen, da wegen der Kooperation alles, was bei Eurosport läuft, auch DAZN anbietet.

Wer ein DAZN-Abonnement will, muss sich entscheiden, ob das Monatsabo für 14,99 Euro oder das Jahresabo für 149,99 Euro die bessere Wahl ist.

Vierschanzentournee: Der Stand nach dem 2. Springen