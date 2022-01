Für die Skispringer steht heute in Willingen der letzte Wettkampf vor den Olympischen Spielen in Peking an. Hier könnt Ihr das Einzelspringen im Liveticker verfolgen.

In Willingen steigt heute die Olympia-Generalprobe der Skispringer. Schlägt Karl Geiger im Kampf um die Führung im Gesamtweltcup zurück? In unserem Liveticker verpasst Ihr nichts.

Skispringen: 2. Einzelspringen in Willingen heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Das gestrige 1. Einzelspringen musste wegen starken Winds nach dem 1. Durchgang beendet werden. Der Sieg ging deshalb an Ryoyu Kobayashi, der zu diesem Zeitpunkt in Führung lag. Der Japaner übernahm auch wieder die Gesamtführung im Weltcup von Karl Geiger, der nur 20. wurde. Bei der Olympia-Generalprobe kann der beste deutsche Skispringer aber wieder an Kobayashi vorbeiziehen.

Vor Beginn: Der Wettbewerb von der Großschanze in Willingen beginnt heute um 15.15 Uhr.

Vor Beginn: Hallo und herzlich Willkommen zum Liveticker des 2. Einzelspringens in Willingen.

Skispringen: 2. Einzelspringen in Willingen heute live im TV und Livestream

