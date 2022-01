In Willigen steht heute für die Skispringer der Einzelwettbewerb auf dem Programm. Das gesamte Einzelspringen könnt Ihr hier im Liveticker verfolgen.

Beim letzten Weltcup-Springen vor den Olympischen Spielen treten die Athleten an diesem Wochenende in Willingen an. Wir verfolgen für Euch das gesamte Einzelspringen heute im Liveticker.

Der Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Klicke hier für den Refresh der Seite.

Skispringen: Einzelspringen in Willingen heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Das Weltcup-Wochenende in Willingen startete für einige Athleten schon gestern. Beim Mixed-Wettbewerb waren für das deutsche Team am Freitag unter anderem Karl Geiger und Markus Eisenbichler im Einsatz. Heute steht für die beiden nun das Einzelspringen auf dem Programm. Gestern verpassten die besten DSV-Athleten in diesem Winter das Podium beim Mixed-Wettbewerb. Gelingt den DSV-Athleten heute beim Einzelspringen in Willingen ein besseres Abschneiden?

Vor Beginn: Der Wettbewerb von der Großschanze in Willingen beginnt heute um 16.00 Uhr.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker des Einzelspringens in Willingen.

Skispringen: Einzelspringen in Willingen heute live im TV und Livestream

Im Free-TV wird das Einzelspringen in Willingen heute live und in voller Länge sowohl im ZDF ab 15.35 Uhr gezeigt, als auch von Eurosport ab 15.50 Uhr. Beide Sender bieten zudem einen Livestream an mit dem Ihr das Springen ebenfalls verfolgen könnt. Den kostenlosen Livestream des ZDF findet Ihr in der ZDF-Mediathek. Den kostenpflichtigen Liveticker von Eurosport könnt Ihr mit dem Eurosport Player sehen.

DAZN zeigt das Einzelspringen von Willingen heute ebenfalls live und in voller Länge. Auf DAZN seht Ihr dabei die Übertragung von Eurosport. Beim Streamingdienst seht Ihr das Einzelspringen somit ebenfalls ab 15.50 Uhr live. Das Angebot von DAZN findet Ihr hier.

