Skispringen bei den Olympischen Spielen 2022 in Peking: Zeitplan, Termine, Disziplinen, Übertragung im TV und Livestream

Die Olympischen Spiele in Peking stehen bevor. Auch die Skispringerinnen und Skispringer sind beim Großereignis in der chinesischen Hauptstadt im Einsatz. Zeitplan, Termine, Disziplinen, Übertragung im TV und Livestream - SPOX beantwortet Euch die wichtigsten Fragen zu den Skisprungbewerben.

Skispringen bei den Olympischen Spielen 2022 in Peking: Zeitplan, Termine, Disziplinen

Eine Wettkampstation steht im Skisprung-Weltcup noch an, die Athletinnen und Athleten sind am kommenden Wochenende noch in Willingen (Deutschland) im Einsatz. Danach jedoch beginnen auch bereits die Olympischen Spiele in Peking. Am 4. Februar findet die Eröffnungsfeier statt.

Skispringen bei den Olympischen Spielen 2022 in Peking: Zeitplan, Termine

Die ersten Sprünge auf der Schanze in Zhangjiakou werden dann einen Tag später, also am 5. Februar, absolviert. Die Damen und Herren kämpfen bis zum 14. Februar um die Medaillen. In insgesamt fünf Bewerben - 1x Damen, 3x Herren, 1x Mixed - gibt es Edelmetall zu holen.

Datum Uhrzeit (MEZ) Disziplin 5. Februar 7:20 Qualifikation Normalschanze Herren 11:45 Normalschanze Damen 6. Februar 12:00 Normalschanze Herren 7. Februar 12:45 Normalschanze Mannschaft Mixed 11. Februar 12:00 Qualifikation Großschanze Herren 12. Februar 12:00 Großschanze Herren 14. Februar 12:00 Großschanze Mannschaft Herren

Skispringen bei den Olympischen Spielen 2022 in Peking: Disziplinen

Während die Damen lediglich auf der Normalschanze springen, bestreiten die Herren zusätzlich auch ein Springen auf der Großschanze. Außerdem stehen in Peking nicht nur Einzelwettkämpfe auf dem Plan, die Herren sind nämlich auch im Mannschaftsspringen gefragt. Zusätzlich soll auch ein Mannschaftsspringen in der Mixed-Disziplin (Damen und Herren treten gemeinsam an) absolviert werden.

Skispringen bei den Olympischen Spielen 2022 in Peking: Übertragung im TV und Livestream

Die Winterspiele in Peking gibt es im Free-TV und im Livestream zu sehen.

Skispringen bei den Olympischen Spielen 2022 in Peking: Übertragung im TV

In Deutschland kümmern sich Eurosport sowie die beiden öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF um die Übertragung im Free-TV. Die ARD und das ZDF wechseln sich dabei fast täglich ab. Die ARD etwa, die bis zu 120 Stunden im frei empfangbaren Fernsehen überträgt, ist am 5., 8., 11., 13., 14., 16., 17. und 20. Februar an der Reihe. Das ZDF ist für den Rest verantwortlich.

Skispringen bei den Olympischen Spielen 2022 in Peking: Übertragung im Livestream

Eurosport, ARD, ZDF - alle drei Sender übertragen die Wettkämpfe auch im Livestream. Die ARD und das ZDF bieten ihre Livestreams kostenlos an, Eurosport seinen für 6,99 Euro je Monat im Eurosport-Player.

Dadurch, dass Eurosport mit DAZN eine Kooperation eingegangen ist, haben all jene, die ein gültiges DAZN-Abonnement haben, ebenfalls Zugriff auf die Eurosportsender im Livestream, müssen zudem auch keine 6,99 Euro monatlich für den Eurosport-Player bezahlen.

DAZN-Kunden zahlen nämlich bereits entweder 14,99 Euro pro Monat oder 149,99 Euro pro Jahr für das DAZN-Abo. Diese Zahlung ermöglicht es ihnen auch andere Sportarten wie Fußball, Handball, die NFL, NBA, MMA, Boxen oder Darts auf der Plattform zu schauen.

© getty In Pyeongchang holte das Skisprung-Quartett der Herren 2018 die Silbermedaille.

Skispringen: Das deutsche Olympia-Team