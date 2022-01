Ski alpin, Übertragung: Abfahrt der Herren in Wengen heute live im TV, Livestream und Liveticker

Die Skirennfahrer sind heute im Rahmen der Lauberhorn-Abfahrt auf der Piste in Wengen unterwegs. Hier erfahrt Ihr, wie Ihr das Rennen der Herren live im TV, Livestream und Liveticker sehen könnt.

Du willst die Lauberhorn-Abfahrt in Wengen live mitverfolgen? Dann abonniere jetzt für 14,99 Euro pro Monat den Streamingdienst DAZN!

Ski alpin: Abfahrt der Herren in Wengen - Die wichtigsten Infos zum Rennen

Einer von insgesamt vier nacheinander stattfindenden Wettkämpfen in Wengen ist gestern mit dem Super-G zu Ende gegangen. Nun steht das zweite Rennen auf dem Berg Lauberhorn in der Schweiz an. Kein Super-G, sondern eine Abfahrt, die erste von zwei Lauberhorn-Abfahrten innerhalb von zwei Tagen, wird am heutigen Freitag, den 14. Januar, absolviert.

Um 12.30 Uhr fahren die Herren der Reihe nach die Ski-Piste hinunter. Kaum ein Rennen ist kräftezehrender als die Lauberhorn-Abfahrt. Mit einer Zeit von rund zweieinhalb Minuten, die die Skirennfahrer benötigen, um im Ziel anzukommen, handelt es sich dabei nämlich um die längste Abfahrt im Weltcup der Herren.

Morgen steht dann bereits die zweite Lauberhorn-Abfahrt an (Startzeit ebenfalls um 12.30 Uhr). Am Sonntag wird das verlängerte Rennwochenende in Wengen dann mit einem Slalom beendet.

Ski alpin: Das Herren-Rennwochenende in Wengen

Datum Uhrzeit Disziplin Sieger Donnerstag, 13. Januar 2022 12.30 Uhr Super-G Marco Odermatt Freitag, 14. Januar 2022 12.30 Uhr Abfahrt Samstag, 15. Januar 2022 12.30 Uhr Abfahrt Sonntag, 16. Januar 2022 10.15 Uhr Slalom

© getty Dominik Schwaiger ist Deutschlands bester Abfahrer.

Ski alpin, Übertragung: Abfahrt der Herren in Wengen heute live im TV und Livestream

Wer die erste Lauberhorn-Abfahrt heute live verfolgen möchte, hat dafür mehrere Möglichkeiten.

Ski alpin, Übertragung: Abfahrt der Herren in Wengen heute live im TV

Zum einen könnt Ihr das Rennen im ZDF im Free-TV schauen. Um 12.20 Uhr werden die ersten Livebilder aus der Schweiz gezeigt. Das übliche Trio bestehend aus der Moderatorin Katja Streso, dem Kommentator Michael Pfeffer und dem Experten Marco Büchel begleitet Euch durch den Weltcup.

Zum anderen bietet auch Eurosport das Rennen im frei empfangbaren Fernsehen an. Beim Privatsender beginnt die Vorberichterstattung um 12.15 Uhr.

Ski alpin, Übertragung: Abfahrt der Herren in Wengen heute live im Livestream

Nebenbei zeigen beide Sender die Abfahrt auch im Livestream. Den Livestream des ZDF könnt Ihr kostenlos nutzen. Den Livestream von Eurosport dagegen nicht. Der ist Teil des Eurosport-Players, für den im Monat 6,99 Euro anfallen.

Sportfans, die bereits ein DAZN-Abonnement haben, können diese Kostenbarriere jedoch überwinden. Besser gesagt haben sie diese überwunden, indem sie DAZN abonniert haben. Teil des riesigen DAZN-Angebots sind nämlich die beiden Eurosport-Sender (Eurosport 1 und Eurosport 2). Eine Kooperation zwischen DAZN und Eurosport macht dies möglich.

Wer Fußball mag, ist bei DAZN bestens aufgehoben. Das "Netflix des Sports" besitzt die Übertragungsrechte für Spiele der Champions League, Bundesliga, Primera Division, Ligue 1, Serie A sowie der Nations League.

Außerdem können auch folgende Sportarten im Livestream verfolgt werden: Tennis, Handball, Darts, Rugby, Motorsport, Radsport, Wrestling, Boxen, MMA, Skispringen und Biathlon.

Die Kosten für das dafür benötigte Abonnement betragen entweder 14,99 Euro je Monat oder 149,99 Euro pro Jahr. Die Jahresvariante ist dabei im Jahr um fast 30 Euro billiger.

Ski alpin, Übertragung: Abfahrt der Herren in Wengen heute im Liveticker

SPOX ist bei der Abfahrt der Herren in Wengen ebenfalls im Einsatz. Im Liveticker könnt Ihr die Fahrten live verfolgen.

Hier geht's zum Liveticker: Abfahrt der Herren in Wengen.

Ski alpin: Der Stand im Weltcup der Herren