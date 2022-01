In Wengen findet heute ein Super G der Herren statt. Hier könnt Ihr das Weltcuprennen im Liveticker verfolgen.

Im schweizerischen Wengen beginnen heute die traditionellen Lauberhornrennen mit einem Super G. Wer kann die Siegesserie von Topfavorit Alexander Aamodt Kilde beenden? In unserem Liveticker verpasst Ihr nichts!

Ski alpin: Super G der Herren in Wengen heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Beim Super G in Wengen wollen die deutschen Skirennfahrer um Andreas Sander, Romed Baumann und Josef Ferstl auf sich aufmerksam machen. In den ersten vier Super-G-Rennen dieser Saison hieß der Sieger gleich drei Mal Alexander Aamodt Kilde. Der Norweger ist auch heute der Sieganwärter Nummer eins in seiner Paradedisziplin.

Vor Beginn: Das Rennen in der Schweiz, das um 12.30 Uhr beginnt, ersetzt den zweiten Weltcup in Bormio, der im Dezember wegen der gefährlichen Pistenverhältnisse auf der Stelvio abgesagt worden war.

Vor Beginn: Hallo und herzlich zum willkommen zum Liveticker des Super G der Herren in Wengen.

Ski alpin: Super G der Herren in Wengen heute live im TV und Livestream

Das ZDF und Eurosport zeigen das Rennen heute live im Free-TV und im Livestream. Die Übertragung des ZDF beginnt um 12.13 Uhr, auf Eurosport 1 wird ab 12.15 Uhr live vom Super G in Wengen berichtet.

Beide Sender bietet auch jeweils einen kostenlosen Livestream an. Während der Livestream ZDF in der hauseigenen Mediathek zu finden ist, muss man für den Eurosport-Stream den Umweg über die Streamingplattform JOYN gehen.

Solltet Ihr im Besitz eines DAZN-Abos sein, müsst Ihr nichts mehr draufzahlen, um den Eurosport-Livestream nutzen zu können. Eurosport 1 und Eurosport 2 sind nämlich Teil des DAZN-Angebots. Für das DAZN-Abo fallen jedoch Kosten an.

Das Monatsabo kann für 14,99 Euro pro Monat geholt werden, das Jahresabo für einmalig 149,99 Euro.

