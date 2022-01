Biathlon, Übertragung: Einzel der Herren in Antholz heute live im TV, Livestream und Liveticker

Die Olympischen Spiele in Peking stehen vor der Tür. Doch davor sind die Biathleten noch in Antholz im Rahmen der siebten Weltcupstation gefragt. Heute beginnen die Wettkämpfe in der Südtiroler Gemeinde mit dem Einzelrennen der Herren. Wie Ihr das Rennen im TV, Livestream und Liveticker mitverfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Biathlon, Übertragung: Einzel der Herren in Antholz - Die wichtigsten Infos zum Rennen

Die Biathleten haben nur mehr ein paar Wochen Zeit, um sich auf die bevorstehenden Olympischen Winterspiele, die vom 4. Februar bis zum 20. Februar in der chinesischen Millionenstadt über die Bühne gehen, vorzubereiten. Lediglich eine Weltcupstation liegt noch bis zum Großereignis - die in Antholz (Italien).

Drei Herren-Wettkämpfe stehen in den nächsten drei Tagen in der Südtiroler Gemeinde an. Der erste, das Einzelrennen über 20 Kilometer, findet am heutigen Donnerstag, den 20. Januar, statt. Um 14.15 Uhr geht's los.

Am Samstag geht es dann weiter mit dem Massenstart, am Sonntag steigt die Staffel.

Biathlon, Übertragung: Einzel der Herren in Antholz heute live im TV und Livestream

Die Biathlon-Saison 2021/22 läuft komplett im Free-TV und im Livestream. Im folgenden Abschnitt seht Ihr, wer konkret das heutige Einzelrennen in Antholz überträgt.

© getty Johannes Kühn kehrt nach seinem positiven Coronatest heute in Antholz wieder zurück.

Biathlon, Übertragung: Einzel der Herren in Antholz heute live im TV

Zwei Sender zeigen den Bewerb heute im Free-TV. Zum einen die ARD, die um 14.05 Uhr mit Christian Dexne als Kommentator auf Sendung geht. Zum anderen besitzt auch Eurosport die Übertragungsrechte für das Einzelrennen der Herren. Auf Eurosport 1 geht unmittelbar vor Rennstart die Übertragung los.

Biathlon, Übertragung: Einzel der Herren in Antholz heute live im Livestream

Aber auch im Livestream wird das Rennen heute übertragen. Dafür sind dieselben Anbieter, die den Wettkampf auch im TV übertragen, zuständig. Die ARD bietet das Einzelrennen auf Sportschau.de kostenlos an.

Obwohl der Bewerb auf Eurosport 1 im Free-TV gezeigt wird, ist der Livestream von Eurosport nicht kostenlos. Vielmehr muss dafür ein Abopreis gezahlt werden. Dieser beträgt für den Eurosport-Player 6,99 Euro je Monat.

Wegen der gemeinsamen Kooperation laufen sowohl Eurosport 1 als auch Eurosport 2 auch bei DAZN. Wer also im Besitz eines DAZN-Abonnements ist, kann das Biathlon-Rennen ebenfalls live verfolgen.

Beim Streamingdienst seht Ihr jedoch viel mehr als nur die Sportarten, die es bei Eurosport zu sehen gibt. Fußballfans können Spiele der Bundesliga, Champions League, Serie A, Ligue 1, Primera Division oder Nations League vorfinden. Was ebenfalls angeboten wird: Tennis, US-Sport, Motorsport, Radsport, Darts, MMA, Boxen, Wrestling, Rugby, Wintersport und noch mehr.

Um DAZN abonnieren zu können, gibt es zwei Möglichkeiten: das Monatsabo für 14,99 Euro oder das Jahresabo für 149,99 Euro.

Biathlon, Übertragung: Einzel der Herren in Antholz heute im Liveticker

Solltet Ihr trotz Übertragung im Free-TV, Gratis-Livestream oder im kostenpflichtigen Livestream immer noch keine Möglichkeit haben, das Treiben in Antholz vor einem Bildschirm zu verfolgen, dann schaut bei SPOX vorbei. Dort wird Euch ein detaillierter Liveticker angeboten.

Hier geht's zum Liveticker: Einzelrennen der Herren in Antholz.

Biathlon: Der Stand im Weltcup der Herren