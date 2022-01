Im Ski-Weltcup der Damen steht heute in Zauchensee ein Super G auf dem Programm. Wir tickern das Rennen für Euch mit.

In Zauchensee findet heute ein Super G der Damen statt. Kann Kira Weidle auf einen Podestplatz fahren? Das und alles weitere zum Rennen erfahrt Ihr in unserem ausführlichen Liveticker.

Ski alpin: Super G der Damen in Zauchensee heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Nach der gestrigen Abfahrt findet in Altenmarkt-Zauchensee heute erneut ein Speedrennen statt - der Super G. Gestern musste sich die deutsche Kira Weidle nur knapp Lara Gut-Behrami (Schweiz) geschlagen geben. Auch im Super G kann Weidle mit der Weltelite mitfahren. Bei den bisherigen vier Super Gs in dieser Weltcup-Saison kam die Siegerin drei Mal aus Italien (2x Sofia Goggia, 1x Federico Brignone). Zudem gewann Gut-Behrami den ersten Super G in St. Moritz.

Vor Beginn: Der Super G wird heute um 10.45 Uhr mit der ersten Läuferin eröffnet.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker des Super G der Damen in Zauchensee.

Ski alpin: Super G der Damen in Zauchensee heute live im TV und Livestream

Das Rennen wird heute live im Free-TV im ZDF und auf Eurosport übertragen. Die Übertragung des ZDF beginnt um 11.25 Uhr, bei Eurosport 1 geht die Übertragung bereits um 11.15 Uhr los.

Der Super G der Damen in Zauchensee läuft im ZDF und bei Eurosport auch im Livestream. Der Livestream des ZDF ist kostenlos, um das Rennen im Eurosport Player zu sehen, fallen monatliche Kosten in Höhe von 6,99 Euro an.

Ebenfalls live verfolgen könnt Ihr das Rennen bei DAZN. Möglich macht das eine Kooperation des Streamingdienstes mit Eurosport.

Der Preis für ein DAZN-Abo beträgt entweder 14,99 Euro pro Monat oder 149,99 Euro pro Jahr.

Ski alpin: Der aktuelle Stand im Weltcup der Damen